Más de 650 investigadores se darán cita del 3 al 5 de marzo en el Palacio de Congresos de León en Expociencia

La rectora de la ULE, Nuria González (centro izquierda), junto al alcalde de León, José Antonio Diez, en la presentación de Expociencia. - ULE

LEÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expociencia, el mayor evento de divulgación científica de León, celebrará su séptima edición los días 3, 4 y 5 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se darán cita más de 650 investigadores en torno a una programación reforzada que incluirá novedades en los stands, los talleres y las entidades participantes.

El evento está organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de León (ULE), que tiene como objetivo acercar la actividad investigadora y docente a la sociedad, abrir la institución a la ciudadanía y despertar vocaciones científicas, especialmente entre los más jóvenes.

De esta manera, Expociencia se desarrolla como una oportunidad para abrir la Universidad a la sociedad, mostrar la investigación y "despertar" la curiosidad científica entre los más jóvenes en un escenario "de excepción", según ha explicado la rectora de la ULE, Nuria González.

El espacio, cedido por el Ayuntamiento de León, resulta "clave" para el crecimiento del evento, según ha destacado el alcalde de León, José Antonio Díez. El regidor ha puesto en valor el impacto social de la cita y el trabajo de investigadores y entidades colaboradoras, además de recordar que Expociencia se enmarca en el proyecto de ciudad que apuesta por una Universidad "visible y activa" como motor de atracción de jóvenes y talento.

Como en ediciones anteriores, las mañanas estarán reservadas en Expociencia para los centros educativos, algunos incluso llegados de provincias limítrofes, que podrán recorrer los stands y participar en los talleres con sus alumnos, mientras que, por las tardes, en horario de 17.00 a 20.00 horas, el evento abrirá sus puertas al público general.

52 STANDS

En la presente edición participarán 52 stands, con grupos de investigación de la Universidad de León, ocho de ellos por primera vez en esta cita, lo que refuerza una programación que permitirá mostrar el impacto de la ciencia en ámbitos como la salud, la alimentación, la tecnología o la economía, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Junto a ellos estarán presentes centros de investigación de la ULE como el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) o el Laboratorio de Diatomología y el Instituto de Investigación Biosanitaria IBioLEON, así como asociaciones universitarias.

También asistirán entidades externas vinculadas a la Universidad, como Supercomputación Castilla y León (Scayle), La Fábrica de Luz (Museo de la Energía) o la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundós), que se incorpora por primera vez a Expociencia.

El evento se replicará en Ponferrada los días 24 y 25 de marzo, con el objetivo de reforzar el compromiso de la Universidad con sus dos campus y con la divulgación científica en toda la provincia leonesa.

CONTENIDO CIENTÍFICO

El contenido científico volverá a ser muy amplio, con talleres y actividades en todas las áreas del conocimiento, con propuestas relacionadas con biología animal, estudio de los ríos, robótica, derecho penal, finanzas, microbiología y muchas otras disciplinas para mostrar la diversidad de la investigación universitaria.

Así lo ha detallado el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez, que ha recordado que Expociencia no es solo una sucesión de talleres, sino "un escaparate del talento, la creatividad y la pasión investigadora de la Universidad", de la mano de los más de 650 investigadores y más de 350 estudiantes voluntarios que participarán en la séptima edición.

Para el desarrollo de Expociencia ha sido "clave" el apoyo técnico y económico de la Fundación General de la Universidad de León (Fgulem), encargada, entre otros, del diseño del cartel. Su director, José Carlos Alonso, ha puesto en valor que el evento constituye una iniciativa "clave" para acercar el conocimiento a la sociedad, reforzar la transferencia hacia el entorno empresarial y consolidar el vínculo entre la Universidad y la ciudad.

Por todo ello, los organizadores del evento confían en que esta nueva edición vuelva a ser un éxito en participación y se consolide como un punto de encuentro con la sociedad leonesa, además de un escaparate del talento investigador de la Universidad de León.