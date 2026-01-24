Más de 800 asistentes conocen las instalaciones y oferta académica de la UEMC en su jornada de puertas abiertas - UEMC

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha abierto hoy sus puertas a más de 800 personas, entre futuros estudiantes universitarios y sus familiares, quienes han tenido la oportunidad de conocer de cerca el renovado Campus de la UEMC, recibir información sobre los diferentes títulos ofertados y descubrir los servicios de formación y acompañamiento.

La jornada ha servido para presentar la renovada oferta académica que la Universidad Europea Miguel de Cervantes presenta de cara al curso 2026/2027, entre la que destaca el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), según ha informado la UEMC en un comunicado recogido por Europa Press.

Una nueva doble titulación que es posible por la implantación del Grado en Derecho presencial, que también se suma a la oferta de 16 Grados Oficiales, 8 Dobles Grados, dos Dobles Grados Internacionales, 15 Másteres Oficiales y un programa de Doctorado que la UEMC pondrá a disposición de los universitarios con vistas al próximo curso.

Un plan académico diversificado que se caracteriza por un enfoque educativo que "conecta a los estudiantes con el mundo laboral desde el primer día, ayudándoles a descubrir su talento, fortalecer su marca personal y prepararse para convertirse en los líderes que el mundo necesita".

Otra de las novedades es el Grado Simultáneo en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria, que permite obtener ambas titulaciones en cinco cursos intensivos, que combina la formación presencial y la virtual para facilitar la compatibilidad académica.

También se incluye la Doble Titulación Internacional en Ingeniería Informática y BSc (Hons) Computing con la Dublin Business School (DBS), la principal escuela de negocios privada de Irlanda.

Además, las instalaciones se renuevan con el nuevo Edificio III, que ya está en pleno rendimiento, un espacio de cinco plantas y casi 5.000 metros cuadrados que se suma al campus con una veintena de aulas, seminarios, salas de estudio e instalaciones profesionales.

Con este nuevo edificio, la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha duplicado los espacios destinados a docencia e investigación; la institución también ha invertido un millón de euros en la mejora de instalaciones para la adquisición competencial de los estudiantes, destinado a la mejora de la Clínica UEMC, la renovada sala de fantomas, el plató de televisión o al nuevo Centro de Simulación Clínica, que se suman al acondicionamiento de la plaza central del recinto universitario.

Una reordenación y mejora de instalaciones orientadas a la enseñanza práctica y a la labor asistencial, que garantizan espacios adaptados para una "formación de calidad comprometida con la excelencia".