Mayorga (Valladolid) acoge el lunes el VII Congreso Gastronómico Provincial para la gestión de postres y dulces

Avid de la Viuda y Víctor Fernández durante la presentación del VII Congreso Gastronómico Provincial que se celebrará en Mayorga. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Pan de Mayorga (Valladolid) acogerá el próximo lunes día 13 de abril el VII Congreso Gastronómico Provincial bajo el lema 'Metidos en harina: Forjando Sabores', con el objetivo de que los profesionales del sector gestionen de forma integral la carta de postres y dulces.

El diputado delegado del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto y alcalde de Mayorga, David de la Viuda, ha presentado este encuentro durante un acto celebrado en la sede de la Diputación Provincial que se dirige a profesionales de la panadería y la repostería, hosteleros, restauradores y estudiantes de cocina, de modo que la cita se consolida como un espacio de intercambio para los conocimientos y las tendencias dentro del sector gastronómico

De la Viuda ha asegurado que para Mayorga supone un "orgullo" el hecho de acoger de nuevo este congreso en el Museo del Pan, ya que este espacio "simboliza su identidad y tradición", al tiempo que convierte al municipio en un "punto de encuentro" para los profesionales que "construyen el futuro" de la gastronomía provincial.

Esta nueva cita da continuidad al sexto congreso celebrado bajo la temática 'Metidos en harina: del pan al postre', el cual contó con destacados profesionales, mientras que en esta edición se apuesta por un avance en esa línea de trabajo que ponga el foco en la "innovación y la formación".

Precisamente, De la Viuda ha destacado la "importancia" de este evento porque contribuirá a "reconocer el papel de la gastronomía y del pan" como "elementos fundamentales" de la cultura alimentaria, además de que permitirá el análisis de los retos actuales para que el sector avance hacia modelos más "sostenibles, saludables e innovadores".

Asimismo, ha recordado la apuesta de la Diputación de Valladolid por el Museo del Pan como un "escenario de referencia" que cumple con el objetivo de difundir la relevancia económica, cultural y turística del producto en la provincia.

Tras recordar la tradición panadera de Valladolid, el diputado ha señalado que el reconocimiento de los profesionales y la consolidación de la Marca de Garantía Pan de Valladolid reflejan la "capacidad de evolución" del sector "sin que pierda su identidad", que incorpora "innovación y conocimiento científico" a la producción tradicional.

En este sentido, ha subrayado que esta edición "prioriza" la gastronomía saludable y la transferencia de conocimiento, al tiempo que ha puesto en valor la relevancia de la marca Alimentos de Valladolid para impulsar la calidad de los productos locales y apoyar a las empresas que generan riqueza en el territorio.

PROGRAMA DEL CONGRESO

El congreso comenzará tras la apertura institucional con la ponencia 'Pan saludable hoy: ingredientes, procesos y evidencias' a cargo de José Roldán, quien ostenta la distinción de Mejor Panadero del Mundo 2025.

A continuación se celebrará la mesa redonda 'El gran reto de hoy: personas, no solo productos' con la participación de Rodrigo Herrero, Daniel Paniagua, Elena Rubio y Marta Gutiérrez, bajo la moderación de Francisco Fuentes, tras la cual el programa continuará con la intervención de José Miguel Mulet sobre 'La gastronomía del futuro'.

Posteriormente tendrá lugar el debate 'Gastronomía saludable: del conocimiento al plato' en el que intervendrán Luis, conocido como Doctor Chef, José Miguel Mulet, Gemma García y Víctor Martín, de manera que la jornada seguirá con la ponencia de Sandra Pérez sobre innovación aplicada y una cata que dirigirá Asunción Alonso.

Durante el desarrollo del encuentro se llevarán a cabo distintas elaboraciones en el obrador del museo a cargo de alumnos del CETECE, lo cual permitirá que los asistentes conozcan de primera mano las nuevas técnicas, además de que podrán participar en degustaciones con motivo del Tercer Centenario de la Canonización de Santo Toribio.

En este marco se ofrecerá un pincho conmemorativo y un postre específico para esta celebración, tras lo cual el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, tomará la palabra para que se proceda a la clausura oficial del Congreso Gastronómico Provincial.