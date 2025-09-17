Medio Ambiente ordena la extracción urgente de la madera quemada en las zonas afectadas por incendios

Imagen del reparto de alimentos para la fauna silvestre en los cuarteles de Boca de Huérgano, Portilla de la Reina y Vegacerneja, en la provincia de León, tras los incendios. - JCYL

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) una orden por la que se han dispuesto actuaciones para proceder a la extracción de la madera quemada en las áreas de la Comunidad afectadas por los incendios forestales registrados en el verano de 2025.