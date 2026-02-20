Medio centenar de organizaciones respalda la movilización en Valladolid de plataformas por el "deterioro" de la Sanidad

Cartel de la manifestación - PLATAFORMAS SANITARIAS

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de organizaciones sociales, sindicales y políticas respaldarán este sábado, 21 de febrero, la movilización convocada por las plataformas en defensa de la Sanidad Pública ante el "deterioro del sistema en Castilla y León y su privatización encubierta".

La concentración comenzará a las 12.30 horas en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana bajo el lema 'Defendamos la sanidad pública, paremos su destrucción, nos va la vida en ello' y contará con asistentes de toda la Comunidad. De hecho, el miércoles, según comunican los organizadores en un comunicado, se habían contratado una veintena de autobuses.

La manifestación se organizará en tres bloques. El primero será el de las Plataformas en defensa del Sistema Sanitario Público, que se ordenará a su vez siguiendo el orden alfabético; lo encabezarán por tanto las plataformas de la provincia de Ávila y se cerrará con las de la provincia de Valladolid y Zamora.

Un segundo bloque estará constituido por las organizaciones sociales y sindicales que apoyan la convocatoria, y un tercer bloque donde se ubicarán los partidos políticos. La manifestación contará con un grupo de apoyo y seguridad, constituido al menos por medio centenar de personas, "para garantizar que se desarrolle con toda normalidad y fluidez".

La movilización recorrerá la Calle Santiago y el Paseo Zorrilla, hasta concluir en las puertas de la Consejería de Sanidad. "Estamos convencidos de que esta movilización va a ser un éxito y expresión del sentimiento de apego y de defensa de la mayoría social del conjunto de Castilla y León del Sistema Sanitario Público", han añadido los convocantes.

Las plataformas han añadido que la protesta se ha trabajado "desde la base", "desde los barrios y pueblos". "Nos parecería francamente mal que algunos dirigentes políticos intenten instrumentalizar esta en un sentido electoral y por tanto contrario con los auténticos motivos por los que está organizada", han advertido.

Desde la Coordinadora de Plataformas en Defensa del Sistema Sanitario Público de Castilla y León solicitaremos una entrevista con el próximo consejero de Sanidad, una vez que se conforme el Gobierno después de las elecciones del 15 de marzo.

En la presentación de la movilización, a principios de este mes, las plataformas alertaron del "deterioro" del sistema público y de su "privatización encubierta" y cargaron contra las listas de espera que, en sus palabras, estaban "manipuladas". "Nos lo jugamos todo. Defender una Sanidad Pública digna y de calidad no es una opción, es una necesidad vital. Implicarse en ello demuestra una comprensión clara de nuestro bienestar colectivo. Cualquier postura que ignore esta realidad equivale a eludir la responsabilidad que tenemos de actuar para mejorarla", señalaron.

REPRESENTANTES POLÍTICOS

Entre los asistentes, han confirmado su presencia el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la eurodiputada Irene Montero y el secretario autonómico de la formación, Miguel Ángel Llamas.