Mejora el incendio en San Bartolomé de Pinares (Ávila), que desciende a IGR 1

ÁVILA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha reducido a 1 el Índice de Gravedad Potencial (IGR) del incendio de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, que desde la tarde del viernes 8 se mantiene activo.

Así lo ha anunciado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, tras la sesión del Cecopi celebrada a las 10.00 horas, donde se ha acordado este descenso previa propuesta técnica, tanto por "la mejoría y estabilización del incendio". "Aunque permanece cerrada la vía férrea, las labores de extinción han concluido", ha añadido.

La apertura de esta vía corresponde ahora al gestor ferroviario de ADIF, que será el encargado de "verificar la seguridad de la misma y de comprobar, en colaboración con los técnicos de la Junta y de la Sociedad Montes de las Navas, que es titular de alguno de los terrenos colindantes a la vía, que no existe riesgo para el servicio ferroviario y para las personas", ha abundado el delegado.

Según ha señalado Hernández, el mayor porcentaje de hectáreas afectadas corresponde al Monte de Utilidad Pública de Las Navas del Marqués, con cerca de 370 hectáreas de una superficie estimada aproximadamente de 650 a 700 hectáreas, si bien no se ha tenido que "lamentar ningún daño personal y escasísimos daños de materiales en viviendas o edificación".

El delegado ha agradecido a todas las personas que han integrado "el operativo muy extenso", compuesto por efectivos del Ministerio de Transición Ecológica de la comunidad de Madrid, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Ávila, así como la labor de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, de Las Navas y otras localidades, de los medios de comunicación y de la población, "que ha tenido un comportamiento ejemplar en un incendio muy virulento, con las condiciones climatológicas peores y que ha afectado sobre todo a masa forestal".