El Mercado Navideño de León abre sus puertas con 40 casetas y una extensa programación infantil

El Mercado Navideño de León abre sus puertas este viernes con 40 casetas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Navideño de León abrirá sus puertas este viernes con 40 casetas ubicadas en la Plaza de Regla, destinadas a la venta de artículos de regalo, productos navideños y artesanía y contará con una amplia programación de actividades infantiles.

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Fiestas liderada por Camino Orejas, ha organizado actividades prácticamente a diario, centradas especialmente en el público infantil, entre las que se encuentran talleres creativos o cuentacuentos.

El día 23 de diciembre de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 21.00 horas por la tarde Papá Noel recibirá a los más pequeños, y el día 2 de enero será el turno de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El mercado permanecerá abierto hasta el próximo día 6 de enero con un horario que se extenderá de lunes a jueves, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.30 horas; los sábados, de 11.00 a 22.30 horas y los domingos, de 11.00 a 21.00 horas. Los días festivos el mercado contará con un horario especial, de manera que el día 8 de diciembre será de 11.00 a 21.00 horas; el 25 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas; el 1 de enero, de 17.00 a 21.00 horas y el 6 de enero, de 11.00 a 21.00 horas.