Mercartes se consolida con más de 1.400 profesionales inscritos y 1.850 citas de negocio concertadas

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercartes, encuentro profesional de las artes escénicas y la música, regresa a la Feria de Valladolid del 21 al 23 de octubre de 2025 para celebrar su undécima edición con más de 1.400 inscritos, una cita, de carácter bianual, que generará nuevas oportunidades de negocio, facilitará espacios de encuentro y ofrecerá un amplio programa de actividades dedicadas al debate y la reflexión.

Tras una "exitosa" edición anterior, Mercartes 2025 se prepara para celebrar una nueva edición, con una programación "reforzada, espacios más dinámicos y un objetivo común: impulsar el futuro del sector escénico y musical a través del encuentro y la colaboración".

El programa comenzará a las 9.30 horas con las citas de negocios agendadas con antelación a través del Área Privada de profesionales. Se trata de breves encuentros (aproximadamente doce minutos), diseñados para facilitar contactos directos, generar acuerdos y multiplicar las oportunidades de colaboración entre los distintos agentes del sector. Esta actividad tendrá lugar en el Centro de Negocios, situado al fondo del pabellón, hasta las 19.00 horas.

En el stand 214 del pabellón estarán de 9.30 a 13.00 horas los facilitadores de Mercartes, profesionales especializados en diferentes disciplinas artísticas cuya misión es orientar y favorecer el encuentro entre profesionales.

Los facilitadores de esta edición son: Gonzalo Andino (circo y artes de calle), Raquel Madrid (danza), Emmanuel Vizcaíno (teatro), Abigail Ballester (infancia y juventud) y Susana Rubio (teatro). Además, este año se incorpora la figura de una facilitadora móvil, Laura Campoy, que recorrerá el pabellón contribuyendo a que cada visita a Mercartes sea una experiencia "personalizada y valiosa", añade la información.

Los asistentes también podrán encontrar en el pabellón, esta vez en el stand 243 y de 11.00 a 14.00 horas, a los Padrinos y Madrinas, veinte profesionales con una larga trayectoria y de "reconocido prestigio" que compartirán su experiencia con profesionales del mismo perfil que se inician en el sector de las artes escénicas y de la música. Esta actividad, ya completa, reunirá a 120 participantes en 40 sesiones distribuidas en las sesiones del martes 21 y miércoles 22.

De 13.00 a 14.00 horas, tendrá lugar la presentación de Teatros del Sur en la Sala Polivalente. Se trata de una delegación formada en 2023, compuesta por representantes internacionales de artes escénicas. Entre los invitados de esta segunda edición, procedentes de Italia, Croacia y Francia, se hallan representantes de estructuras de cooperación regional o local para el impulso de las artes escénicas, proyectos especializados en la programación, exhibición y producción de propuestas circenses, de danza y artes de calle, festivales de creación escénica contemporánea y fábricas de creación.

SESIÓN DE TARDE

En la Sala Polivalente, Fernando Martín (Koobin), Juli Macarulla (Wip29) y Jordi Camps (Eventis) expondrán las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías digitales en dos sesiones, a las 16.00 y a las 17.30 horas. Esta presentación conjunta titulada 'Conectamos tu arte', mostrará a los participantes cómo funciona la integración de un ERP (Wip29), un sistema de ticketing (Koobin) y una web corporativa (Eventis), tres herramientas clave para las empresas de artes escénicas.

Los Padrinos y Madrinas seguirán con sus sesiones programadas por la tarde en horario de 16.00 a 19.00, en el mismo stand (243).