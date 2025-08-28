La Mesa de las Cortes permitirá un turno de preguntas tras la intervención de Mañueco en el Pleno sobre incendios

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes ha admitido establecer un turno de preguntas posterior a las intervenciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios en el Pleno Extraordinario que se celebrará este viernes, 29 de agosto, y en el que el jefe del Ejecutivo autonómico informará sobre la gestión de los incendios.

La estructura de la sesión remitida a los medios por parte del Parlamento autonómico recoge un turno para que los procuradores puedan formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada por el presidente de la Junta en su intervención y que tendrá una duración de máximo medio minuto por intervención.

El orden será de menor a mayor importancia numérica del grupo y comenzarán los procuradores no adscritos. Durante este turno de preguntas podrán intervenir cinco procuradores del Grupo Parlamentario Popular, cinco del Grupo Parlamentario Socialista, dos del Grupo Parlamentario Vox, uno del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡YA! y dos procurados no adscritos.

Por su parte, los Procuradores del Grupo Parlamentario Mixto solo podrán formular preguntas en este turno si no han intervenido previamente. Después del turno de preguntas, volverá a intervenir el presidente del Ejecutivo autonómico para contestar.

Mañueco intervendrá a las 11.00 horas para informar sobre el "operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta ante la grave situación que está viviendo" la Comunidad "durante la presente campaña".

Será una comparecencia sin límite de tiempo. Posteriormente será la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, y el resto de formaciones de menor a mayor representación de procuradores, para cerrar el Grupo Popular. Por último, Mañueco responderá a cada uno de ellos, bien de forma conjunta o individual, sin límite de tiempo.

DEBATE DEL TURNO DE PREGUNTAS

La incorporación del turno de preguntas en la estructura del Pleno de este viernes se ha decidido tras debatirse en la reunión de la Mesa de las Cortes que se ha celebrado en la mañana de este jueves.

A este respecto, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha explicado que los grupos han planteado que la comparecencia del presidente de la Junta sea "al menos como la de cualquier alto cargo", si bien ha advertido de que al ser "fuera del periodo de sesiones" el reglamento marca una intervención sin límite de tiempo para el compareciente, en este caso Mañueco, y diez minutos para cada grupo, a los que el presidente podrá responder en grupo o de forma individual el tiempo que estipule conveniente.

"Debemos intentar exprimir el reglamento lo máximo posible, no para que haya un guirigay, sino para que se dé la importancia necesaria y la gente pueda conocer todos los extremos que nos ha llevado a esta dramática situación", ha señalado durante su intervención tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Por su parte, Vox ha criticado en un primer momento que no se introdujera este turno de preguntas al considerar que este formato contradice las palabras del consejero y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante el Consejo de Gobierno de la pasada semana. "Dijo que iba a venir gustoso... pues tan gustoso no viene cuando su Grupo Parlamentario está poniendo pegas para que el presidente de la Junta pueda responder a preguntas", ha argumentado su portavoz David Hierro.

Unas críticas que han rechazados desde el Grupo Popular, cuyo portavoz Ricardo Gavilanes, ha recordado que el presidente de la Junta se ha puesto "siempre" a disposición de los ciudadanos. "Nunca se ha ocultado, siempre ha dado la cara. Además ha estado desde el minuto uno al frente de todos los incendios, mostrando su preocupación lógicamente por todos los incendios, así como concediendo entrevistas y dando informaciones puntuales a todos los ciudadanos", ha afirmado.