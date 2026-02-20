Una mesa redonda sobre mujer y deporte y una proyección centrarán los actos de Diputación de Palencia para el 8M

Reunión del Consejo Provincial de la Mujer. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) - .

El Consejo Provincial de la Mujer ha organizado el programa de actividades que la Diputación Provincial desarrollará con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el próximo 8 de marzo.

Entre ellas destaca la mesa redonda titulada 'Mujer y Deporte. Cambiando las reglas', que se celebrará el 5 de marzo en el Centro Cultural Provincial y que contará con la participación de seis mujeres vinculadas al ámbito deportivo. El acto concluirá con la proyección de un vídeo conmemorativo.

Durante la reunión del Consejo, el diputado del Área de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, ha subrayado la necesidad de seguir celebrando jornadas, manifiestos y actividades para conmemorar el 8M, porque "todavía queda mucho trabajo para alcanzar una igualdad efectiva de oportunidades y de ejercicio de derechos entre mujeres y hombres".

Asimismo, ha agradecido la "implicación" de las personas y entidades que integran el Consejo Provincial de la Mujer y ha destacado el carácter transversal de este órgano que, "al igual que en las políticas de la institución provincial, siempre trabaja con el horizonte de lograr una igualdad real y efectiva".

Por otro lado, la diputada de la Mujer, Patricia Pérez, ha realizado una declaración institucional donde ha reconocido los avances logrados, pero también ha subrayado la necesidad de "consolidar y reforzar" las políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, especialmente en el medio rural, donde las circunstancias pueden dificultar aún más estos objetivos.

En este sentido, ha destacado la "importancia de garantizar el acceso a servicios esenciales que permitan compatibilizar la vida laboral, familiar y personal, asegurando la autonomía e independencia de las mujeres con independencia de dónde vivan".

Asimismo, ha apostado por impulsar proyectos de educación en igualdad y de fomento de valores de respeto desde edades tempranas, así como por promover la participación y el liderazgo femenino en todos los ámbitos como motor de desarrollo del territorio.

El encuentro, presidido por la diputada de Igualdad, Patricia Pérez y por el diputado del Área de Servicios Sociales, Juventud, Igualdad y Familias, Juan Antonio Obispo, ha contado con la participación de los distintos miembros del Consejo, representados por organizaciones y entidades como IU, la Subdelegación del Gobierno, CEOE, CCOO, UGT, Empresarias Palencia, la Gerencia de Servicios Sociales, la UVA, ASAJA y la propia Diputación.