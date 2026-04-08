El Mesón la Navilla, el Portal del Lino y La Lula Gastrobar, premio a las mejores torrijas de Salamanca 2026

Los tres ganadores del concurso de torrijas, junto al concejal de Turismo, Ángel Fernández. - ASOC. DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA

SALAMANCA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mesón la Navilla, el restaurante Portal del Lino y La Lula Gastrobar han recibido este miércoles los premios como ganadores del IX Concurso de Torrijas de Salamanca y Provincia organizado por Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

El Mesón la Navilla ha conseguido alzarse con el título de mejor Torrija Popular 2026, gracias a su 'Torrija Brioche con Yema Tostada'. El premio lo ha entregado el tesorero de la Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús del Perdón, Javier Hernández García.

Las otras dos categorías, Mejor Torrija Tradicional y Mejor Torrija Innovadora, se conocieron tras la presentación de las creaciones de los participantes en el Centro de Innovación Gastronómica de la Cámara de Comercio de Salamanca.

De este modo, la categoría Mejor Torrija Tradicional 2026, en base a los criterios de presentación, sabor, cremosidad, textura, fritura, calidad de los ingredientes, temperatura adecuada y valoración global, ha sido para el Restaurante Portal del Lino con la torrija denominada 'Manuela 1933'. Ha hecho entrega del premio el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva.

Por último, en la categoría de Mejor Torrija Innovadora 2026, en base a criterios de presentación, sabor, calidad técnica, creatividad y valoración global, ha resultado vencedor La Lula Gastrobar con la 'Torrija la Lula'. Ha hecho entrega del galardón el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro.

El jurado de expertos que las ha valorado estaba compuesto por dos maestras reposteras de las confiterías 'La Madrileña' y 'Santa Lucía', dos chefs ejecutivos de los restaurantes 'En la Parra' y 'La Cocina de Toño', y un representante de la Asociación Cultural.