Micotour de Otoño continúa su recorrido en El Burgo de Osma y Golmayo (Soria) con exposiciones, rutas y gastronomía

SORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Micotour de Otoño, organizado por Montes de Soria, continúa su recorrido por el Parque Micológico de las provincias soriana y burgalesa, con nuevas paradas esta semana en las localidades de Golmayo-Camaretas y El Burgo de Osma, donde se desarrollarán exposiciones, rutas micológicas y demostraciones de cocina y pastelería con setas como protagonistas.

Tras pasar por Sotillo del Rincón, Orillares, Blacos y la burgalesa Regumiel de la Sierra, el Micotour ha hecho escala desde el pasado día 15 en el Centro Comercial Camaretas, en Golmayo, donde estará hasta el domingo 26 de octubre con una muestra micológica.

Entre las propuestas figuran las exposiciones 'Setas liofilizadas', 'Esporas y esporadas', la mesa interpretativa de 'Conocer para no confundir', 'Secuencias de evolución de las setas' y la iniciativa de 'Photoshop Micológico', con réplicas de setas gigantes. El horario de visita es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

En este marco, durante este fin de semana, la chef Alejandra Antón, del restaurante La Chistera, ofreció una demostración de cocina micológica en Camaretas, mientras que en Regumiel de la Sierra participaron los cocineros Rodrigo Sotillos (El Alfoz de Burgos) y Luis Alberto Simón (El Cenador de Quintanar de la Sierra).

Además, a partir de este martes, el Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma se sumará a este recorrido con tres exposiciones gratuitas. Estas muestras serán 'MICOhábitats', sobre los distintos entornos donde crecen las setas; 'MICOgrafía', una selección de fotografías micológicas de alta calidad; y una muestra de setas frescas durante este fin de semana.

El programa burgense se completará con una demostración de pastelería micológica a cargo de Juan Carlos Lavilla, de la pastelería agredeña Tres Chocolates, este sábado a las 12.00 horas.

Además, se organizará una ruta micológica guiada este domingo a las 9.00 horas, con salida desde la estación de autobuses de El Burgo de Osma, para la que será necesario contar con permiso de recolección en vigor.