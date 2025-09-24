Microteatro en la Cárcel de Segovia trae seis obras de humor en sus funciones de octubre

SEGOVIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Microteatro en la Cárcel' celebra el otoño con la representación el 3 y 4 de octubre de seis piezas de trama humorística, dentro de las celdas de la Cárcel-Centro de Creación de Segovia.

'Microteatro en la Cárcel' está promovido por el Área de Cultura del Ayuntamiento y coordinado por la sala madrileña 'Microteatro por Dinero'. Su formato ya es clásico, con su esquema '15-15-15': quince minutos de duración, para quince espectadores, en quince metros cuadrados, como ha recordado el concejal Juan Carlos Monroy.

En la presentación del ciclo de octubre Monroy ha estado acompañado por los actores y directores Pedro Camba y Adolfo Oliveira, que han destacado el valor formativo del microteatro como "escuela para los actores, porque obliga a crear un universo completo y a introducir en él al público en apenas 15 minutos".

Camba y Oliveira firman la obra 'Una habitación sin vistas', que cuenta la historia de dos hermanos capaces de luchar con la tecnología para salir adelante en una habitación sin vistas.

Los demás títulos son 'FER', comedia en la que todo va sobre ruedas hasta que entra en juego la inteligencia artificial; 'Son los padres', comedia negra; 'Luna de miel', con una pareja de novios que viaja más allá del destino escogido; 'Paraíso Apartment', un thriller, y 'Escudo', obra centrada en el fútbol.

Las entradas ya pueden adquirirse en www.taquilla.microteatro.es/segovia, por 5 euros cada espectáculo, o 22 euros para el ciclo completo de las 6 obras. También pueden obtenerse en la taquilla de la Cárcel-Centro de Creación una hora antes de que dé comienzo el primer pase, previsto para las 19.00 horas el viernes 3 de octubre, y para las 18.00 horas el sábado 4 de octubre.