El Miguel Delibes presenta en diciembre 'Tina Turner Happy Days', del Coro South Carolina Gospel Choir.

VALLADOLID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 23 de diciembre El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá el próximo día 23 de diciembre la tradicional cita navideña de 'Grandes del Gospel' en España, con un sentido homenaje a Tina Turner.

Después de un paréntesis de cinco años, South Carolina Gospel Choir vuelve a España con 'Tina Turner Happy Days' y en Valladolid lo hará junto a los vallisoletanos Coro Gospel Good News, dirigido por Mario del Campo.

'Grandes del Góspel' recordará en esta gira la figura de esta leyenda de la música popular en el 50 aniversario de la grabación de 'The Gospel According To Ike & Tina Turner'.

El repertorio del concierto, a cargo de The South Carolina Góspel Choir, dirigida por el Reverendo Michael Brown, incluirá una selección de temas del disco, algunos temas célebres de la gran cantante y clásicos del góspel interpretados con el inconfundible estilo soul de South Carolina.

The South Carolina Gospel Choir es una muestra vibrante del emotivo soul tradicional y el góspel contemporáneo. Bajo la dirección del Rev. Michael Brown, The South Carolina Gospel Choir hizo de sus actuaciones un viaje inolvidable por la historia de la música negra americana, desde los cantos de los esclavos afroamericanos hasta los sonidos actuales de las modernas congregaciones.

Se puede rememorar en la misma función los espirituales cantados en las plantaciones, interpretar grandes éxitos de James Brown o Whitney Houston y hacer un sentido tributo a Thomas A. Dorsey, el creador del góspel.

La cita tendrá lugar el 23 de diciembre en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes a las 21.00 horas y las entradas están disponibles en www.auditoriomigueldelibes.com y en las taquillas del Auditorio.