El Miguel Delibes de Valladolid acoge el sábado el espectáculo de teatro familiar 'Paralelo 38' de Los Absurdos Teatro

Los Absurdos Teatro. - CCMD

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá este sábado, 11 de abril, el espectáculo de teatro familiar 'Paralelo 38' a cargo de la compañía Los Absurdos Teatro.

La representación se enmarca en el ciclo 'Teatro en el Delibes-VI Comunidad a escena' organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con la colaboración de la Asociación de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (artesa) que incluye doce espectáculos hasta diciembre.

Así, este sábado 11 de abril a las 20.00 horas en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes la compañía Los Absurdos Teatro ofrecerá la obra teatral 'Paralelo 38', creada por Alfonso Mendiguchía.

Precediendo a esta representación, se desarrollará en el foyer el espectáculo de MicroEscena titulado 'The Tramp' a cargo de Jesús Puebla, han informado a Europa Press fuentes del Centro Cultural.

'Paralelo 38' es una obra de teatro de la compañía Los Absurdos Teatro, interpretada por Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía, quién además está a cargo de la dramaturgia de este proyecto.

SINOPSIS

Narra la historia de un grupo de música que "tras una mala racha" aceptan viajar a Corea del Norte para ofrecer un concierto en la zona desmilitarizada en un viaje hacia un territorio hermético donde todo parece pertenecer a un universo paralelo, donde descubren que nada coincide con lo que les contaron.

Una banda de música, una mala racha, una llamada inesperada, una decisión arriesgada, bastante desconocimiento y un viaje inolvidable a un universo paralelo conforman una mezcla explosiva que lleva a la Kimchi Band o, al menos, a un par de sus miembros, a vivir en apenas cinco días un viaje al territorio más hermético del mundo: Corea del Norte.

Concretamente, el azar los lleva a ser contratados para actuar en el único pueblo del país (Kijong-Dong) que se encuentra en la llamada zona desmilitarizada (DMZ) del paralelo 38, que divide, desde los tiempos de la Guerra Fría, a las dos Coreas.

Pero desde la misma llegada al país se dan cuenta de que allí nada resulta ser lo que esperaban, "ni el porqué, ni el cómo, ni el para qué", han apuntado las mismas fuentes.

Por su parte, el espectáculo de MicroEscena 'The Tramp' es una pantomima inspirada en Charles Chaplin a cargo de Jesús Puebla donde un vagabundo hambriento se acerca a un cubo de basura con la esperanza de encontrar algo para comer.

Lo que parece una simple búsqueda se convierte en una disparatada aventura: del cubo comienzan a salir objetos insólitos y surrealistas. Entre sorpresa, frustración y juego, el personaje transforma su necesidad en una divertida coreografía de imaginación desbordante. Una historia sin palabras, cargada de humor visual, ternura y crítica social, que invita a mirar la realidad con otros ojos.

Los espectáculos tendrán lugar en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes a las 20.00 horas y las actuaciones de MicroEscena comenzarán 30 minutos antes de cada espectáculo en el Foyer del Centro.

Los espectáculos del 'Ciclo de Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena' tienen un precio de diez euros por entrada, que se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las taquillas del mismo.