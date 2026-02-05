La Milla de Oro del Vino de Valladolid, reconocido con el Premio Grupo Excelencias como destino de referencia

Diputación de Valladolid recoge el premio Grupo Excelencias a la Milla de Oro del Vino de Valladolid. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Milla de Oro del Vino de Valladolid ha sido reconocida con el Premio Grupo Excelencias como destino de referencia en el sector de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE), un galardón que avala su posicionamiento como un territorio enoturístico de alto nivel, vinculado a experiencias singulares, calidad y proyección internacional.

'La Milla de Oro del Vino' es una marca territorial y un proyecto enoturístico de excelencia que integra "vino, gastronomía, patrimonio y paisaje en una oferta diferencial que convierte al territorio en un escenario privilegiado", según han informado desde la Diputación.

Este reconocimiento se enmarca en los Premios Excelencias, que cuentan con más de veinte años de trayectoria y que se celebran anualmente y distinguen proyectos de alcance internacional en los ámbitos turístico y gastronómico que destacan por su innovación, posicionamiento y capacidad de generar experiencias "memorables".

En esta edición, la Milla de Oro del Vino ha sido distinguida con el 'Premio Ramón Álvarez in memoriam', concedido a destinos sobresalientes en el sector MICE, reforzando su imagen como un enclave idóneo para la celebración de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones en entornos enoturísticos de primer nivel.