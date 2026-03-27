El Ministerio adjudica 13,5 millones para el mantenimiento de 145 kilómetros de carreteras estatales en Segovia

La sede de Protección Civil de Burgos encara una reforma integral con 1,3 millones de inversión - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato de 13,51 millones de euros para la conservación y explotación de 144,76 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Segovia, entre las que figuran la N-110 y la circunvalación de la ciudad de Segovia.

El contrato tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas: una de otros dos años y una adicional de hasta nueve meses. Las vías incluidas en el contrato forman parte del denominado 'sector número 02 de la provincia'. Entre ellas figuran la autovía SG-20, la circunvalación de Segovia, en su totalidad desde el kilómetro 0 hasta el 15; la carretera N-110, entre Ayllón y El Sotillo, en el tramo comprendido entre los kilómetros 90 y 187; y la N-110A, en varios tramos entre los kilómetros 95 y 154.

Además del mantenimiento ordinario, el contrato incluye como actuación específica la rehabilitación superficial del firme de la N-110 en el tramo entre los kilómetros 104 y 128,40. Otros trabajos contemplados son la vigilancia y atención en caso de accidentes, la vialidad invernal, con mantenimiento de las carreteras en condiciones de uso durante los meses de nieve y hielo, el control de túneles y comunicaciones, y el mantenimiento general de las instalaciones asociadas a estas vías.

El contrato incorpora también compromisos medioambientales. La empresa adjudicataria deberá calcular la huella de carbono que generará su actividad en cada tramo y presentar, en los primeros seis meses, un plan de descarbonización orientado a alcanzar un balance neutro de emisiones en un plazo de cinco años desde el inicio de los trabajos.

La compensación podrá realizarse a través de proyectos registrados en el registro oficial de huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica, u otras vías equivalentes. Con estas medidas, la Dirección General de Carreteras persigue reducir las 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según sus cálculos, genera el funcionamiento ordinario de la red.

El modelo de contrato empleado combina servicios y obras en una misma figura, lo que el Ministerio denomina 'contrato mixto de conservación y explotación'. Su objetivo es ofrecer un servicio integral al usuario de la vía, mejorar el estado de la infraestructura y optimizar el gasto público. Este tipo de contratos incluye también tareas como la gestión de la información sobre el estado de la red, los estudios de seguridad vial y el mantenimiento de los elementos de la carretera.