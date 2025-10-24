El Ministerio de Juventud e Infancia preguntará a las CCAA por el coordinador de bienestar en los colegios

ZAMORA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia preguntará en la reunión del Observatorio de la Infancia de este lunes a las comunidades autónomas por el coordinador de bienestar en los colegios, figura que es "obligatoria".

Así lo ha señalado la titular Sira Rego a preguntas de los medios durante su visita a Zamora donde ha participado en un acto de hermanamiento entre la ciudad española y la localidad palestina de Beit Jala. Allí, la ministra ha hablado sobre los casos recientes de acoso en las aulas que han derivado en suicidios y ha recordado que una de las tareas del coordinador de bienestar consiste "en la prevención y la erradicación del acoso, así como en la puesta en marcha de protocolos en los centros escolares".

"Nosotros vamos a preguntar por esta figura el lunes, en esta reunión que tenemos con las comunidades autónomas, para determinar en cuáles está y en cuáles no está. Yo creo que tenemos que ser las instituciones públicas muy exigentes y estar muy vigilantes para que todos los mecanismos que contempla la ley para la erradicación de la violencia contra la infancia se cumplan", ha argumentado Rego.

Además, la ministra ha recordado que se pretende reforzar la cuestión del acoso escolar en la legislación, y ha remarcado que está en tramitación la Ley de Entornos Digitales Seguros: "Desgraciadamente, a través de los entornos digitales y de la esfera digital estamos viendo mucha violencia contra la infancia", ha zanjado Rego.