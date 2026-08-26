La ministra de Vivienda no "participa" en polémicas y subraya la importancia de dar respuesta a las personas en Ceuta

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su visita a una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha rechazado "participar" en cualquier tipo de "polémica" sobre la actuación del Gobierno en Ceuta, para incidir en que la importancia ahora es "dar respuesta" a las personas ante esta crisis.

A preguntas de los medios durante su visita en Valladolid a las obras de construcción de viviendas colaborativas de alquiler joven, la representante gubernamental ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "siempre ha estado en las emergencias" y "nunca ha dejado de dar la cara", algo que, a su juicio, también hace en Ceuta.

"Ayer mismo se adoptaron decisiones importantes como la ordenación de ese mando único que en estos momentos se encuentra allí, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor. Creo que es muy importante en situaciones de crisis que la comunicación la emitan las personas que tienen mayor información y en estos momentos, sin duda, el ministro Torres es quien lo está haciendo", ha argumentado para remitirse en "un asunto de extraordinaria importancia y con implicaciones diplomáticas" a las declaraciones de los ministros que trabajan "sobre el terreno de manera expresa".

Rodríguez, que entiende el "interés informativo" por la crisis migratoria que se está viviendo, apuesta por "dar respuesta a la gente que está hoy allí, filiarles a todos, poder tener esa documentación, en poder concluir con los procesos de vuelta a su país de origen y asistir los niños" a través de la "colaboración e implicación de todas las administraciones" y que esta se produzca con la "máxima celeridad"

"Así que me van a disculpar, pero no voy a participar de la polémica. Conozco la situación de Ceuta porque mi responsabilidad como ministra de política territorial, tuve el encargo del presidente del Gobierno de trabajar los planes estratégicos para Ceuta y Melilla. Quiero decir con esto que Ceuta es una prioridad, como lo es Melilla, para el Gobierno de España con inversiones muy importantes de más de 300 millones de euros", ha abundado.

No obstante entiende el malestar ciudadano y ha insistido en que la política siempre tiene que "comprender y ser empático" con su "sufrimiento". "Y esa empatía y esa comprensión nos lleva a trabajar todavía con más esfuerzo, con más implicación, si cabe, de lo que hayamos podido hacerlo hasta ahora", ha finalizado.