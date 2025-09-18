Los ministros Isabel Rodríguez, Óscar Puente y Ana Redondo visitan mañana el acuartelamiento 'La Rubia' en Valladolid

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visitan mañana viernes, 19 de septiembre, los terrenos del acuartelamiento de 'La Rubia', en Valladolid.

Los ministros estarán acompañados por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, la directora general de SEPES, Leire Iglesias, y el Teniente Coronel, Miguel Torres, señalan desde la Delegación del Gobierno.

La visita comenzará a las 10.45 horas y será a su término cuando la titular de Vivienda y Agenda Urbana, detalle los procesos de una operación, la transferencia de este antiguo acuartelamiento a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) aprobada en Consejo de Ministros de 2023 y que está pendiente de resolución.