Un motorista herido tras salirse de la vía y caer por un desnivel en Burgos

El personal sanitario le ha trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Cruces (Vitoria)

BURGOS, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 22 años ha resultado herido tras salirse de la vía mientra y caer por un desnivel en el kilómetro 18 de la BU-550, en San Pantaleón de Losa (Burgos), según ha informado el 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 11.28 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente e informaban de que el motorista había caído por un desnivel a la altura del puente de piedra sobre el río Jara, y había quedado en unos matorrales.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Burgos, bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl que ha enviado una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario que ha acudido al lugar ha atendido y posteriormente trasladado al joven de 22 años en helicóptero sanitario al Hospital de Cruces (Vitoria).