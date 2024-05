De los Mozos advierte de que la seguridad es "un elemento importante" para "preservar la democracia de Europa"

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero Delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha advertido hoy de que la seguridad es un "elemento importante" para "preservar la democracia de Europa" y que si no se "está preparado" podría haber un "problema de soberanía".

"Europa, después de la segunda Guerra Mundial, ha vivido 50-60 años donde la seguridad no era prioritaria y nos hemos dado cuenta en el contexto político mundial que el conflicto está ahí y si no estás preparado puedes tener un problema de soberanía nacional. Y creo que Europa se ha dado cuenta, cuando hemos mirado cómo teníamos nuestros arsenales, que estábamos un poco bajos y corre un riesgo. Tampoco quiero alertar, pero hay que entender que la seguridad es un elemento importante si queremos preservar la democracia de Europa", ha argumentado durante su participación esta mañana en el Foro Económico de El Norte de Castilla.

En su alocución, ha incidido en la importancia de que Europa tenga "su soberanía tecnológica de seguridad", algo de la que "hoy" carece, al igual que España. De ahí que haya aplaudido la decisión de invertir el dos por ciento del PIB en defensa al que aspiran todos los países de la OTAN "va a ayudar a que Europa y España" puedan "ser soberanos en seguridad". "Eso no quiere decir que vayamos a tener una guerra mañana, ojalá no la tengamos nunca, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando tú estás protegido es más difícil que te ataquen que si ven que eres débil", ha razonado.

De los Mozos ha explicado que la industria de densa española está "muy fragmentada" y que Indra quiere "liderar" ese "ecosistema" a través de "alianzas y operaciones empresariales". "Estamos internacionalizando porque no solamente podemos vivir del mercado doméstico, por eso en nuestro plan hemos marketizado productos y vamos a exportarlos", ha añadido para subrayar que están trabajando para que España "tenga una empresa de referencia en seguridad, defensa y tecnología".

El directivo, que ha recordado los ejes del plan estratégico de la empresa, ha apostado por convertir Indra en un "actor relevante" en defensa, "en programas de tierra, aire y espacio" y augura que este tipo de industria será la que "más se desarrolle en los próximos años".

Así, ha recordado que son la segunda empresa del mundo en tráfico aéreo y que el 85 por ciento de los aviones que están circulando por el mundo "llevan alguna tecnología Indra".

En este punto, ha destacado que el conflicto en Ucrania está demostrando "tres cosas", que la logística sigue siendo "importante", que las comunicaciones han conseguido "neutralizar" la aviación rusa y que hay que trabajar "en temas de soluciones de aviones no tripulados, antidrones".

De ahí que el alto directivo se haya parado a analizar tres tecnologías que, a su juicio, van a ser "fundamentales" en el desarrollo social y económico, como son la Intelgiencia Artificial, la Ciberseguridad y la nube. Sobre la primera, ha admitido que ha llegado como "un tsunami" y que, como toda tecnología disruptiva "tiene dos caras", por lo que ha animado a avanzar en la legislación sobre su uso.

"Para qué sirve, para ganar en eficiencia y para ayudar en la toma de decisiones", ha continuado De los Mozos que ha hecho un símil con lo que supuso la robotización en la industria. "Hace 50 años la robotización afectó a los puestos de trabajo de bajo valor añadido principalmente. La IA puede afectar al 40% de los puestos de trabajo y todos de alto valor añadido. No es el mismo estatus social", ha ahondado.

Al hilo de estas palabras ha explicado que una encuesta interna desvela que el 90 por ciento de las empresas no está preparada para su llegada y que el 38 por ciento no encuentra profesionales que trabajen en este ámbito. "Pero como todo, momento disruptivo, momento de oportunidades. La robótica no acabó con un puesto de trabajo. Hubo puestos que se extinguieron y otros que se crearon. Con la IA va a pasar lo mismo", ha resumido.

En cuanto a la Ciberseguridad, De los Mozos ha advertido de que en los últimos cinco años se ha pasado de 170.000 ciberataques a más de 330.000. "El 70 por ciento de los ataques de ciber van a pymes. ¿Por qué? Porque las pymes tienen datos de grandes empresas y es la puerta de entrada para atacarlas", ha asegurado para remarcar su importancia.

Por último, el vallisoletano ha avisado del peligro de quedarse "obsoletos" con las aplicaciones en la nube. "Y en esto tenemos que ser dirigentes para poder ir evolucionando con las aplicaciones a medida que evoluciona también la nube", ha concluido.