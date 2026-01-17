Muere un motorista tras sufrir una caída en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

SALAMANCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha perdido la vida tras haber sufrido una caída en moto en la rotonda de la avenida de España con avenida de Portugal, en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente tuvo lugar sobre las 11.54 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para el motorista.

El 112 trasladó el aviso a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a Guardia Civil de tráfico de Salamanca, y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al hombre herido, que finalmente falleció.