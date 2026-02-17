Muere un operario de conservación de carreteras tras ser atropellado en Garrafe de Torío (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un operario de conservación de carreteras de 60 años ha perdido la vida tras haber sido atropellado por un turismo en el kilómetro 16 de la carretera LE-311 en la localidad leonesa de Garrafe de Torío, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 12.21 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del atropello y solicitaba asistencia para el hombre que se encontraba herido en las piernas, aunque consciente.

El 112ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Finalmente, los servicios de emergencias han confirmado en el lugar que el hombre atropellado ha fallecido.