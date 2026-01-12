Muere un varón tras recibir una coz de un caballo en Almanza (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

LEÓN, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 59 años ha fallecido este lunes tras recibir una coz de un caballo en una cuadra situada en la LE-5714 en la salida de Almanza (León), dirección Corcos, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El centro de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamaba que informaba de los hechos y de que la víctima se encontraba inconsciente, por lo que habían comenzado a realizarle Reanimación Cardio Pulmonar.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado el incidente a la Guardia Civil (COS) de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón.