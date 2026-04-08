La muestra 'Agua Tinta' reflexiona en Soria sobre la escasez y el uso del agua a través de 52 ilustraciones de 'El Roto'

Gloria Gonzalo y Javier Gil inauguran la exposición 'Agua Tinta' en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria y La Fundación Navalpotro han inaugurado este miércoles en el Palacio de la Audiencia de la ciudad la exposición 'Agua Tinta', una reflexión sobre la escasez y el uso del agua en el mundo a través de 52 ilustraciones del reconocido dibujante satírico e historietista Andrés Rábago García, 'El Roto'.

Rábago García es conocido por sus viñetas diarias en el diario El País, algunas de ellas relacionadas con el agua, las cuales ya conformaron una muestra en la Expo de Zaragoza en 2008 que ha recuperado la Fundación Navalpotro para la ciudad de Soria.

La concejala de cultura, Gloria Gonzalo, ha agradecido la iniciativa a la Fundación Navalpotro porque 'El Roto' "nunca deja indiferente" en una exposición "terriblemente actual" que podrá verse hasta el 25 de abril.

Por su parte, el presidente de la Fundación Navalpotro, Javier Gil, ha destacado que el poder ofrecer la muestra ha sido algo "sorpresivo". "No contábamos con que nos lo pudieran ceder de manera gratuita, por lo que le agradecemos al autor que nos haya permitido exponerlo en Soria", ha expresado.

NECESIDAD DE AGUA

En este sentido, Gil ha subrayado que es una obra de "mucha actualidad" por la "necesidad de agua y escasez de la misma, no solo en Europa, sino sobre todo en países de África" que es donde la Fundación centra su labor en saneamiento, higiene, perforación de pozos, etc.

"Nos sirve para dar el pistoletazo de salida para los actos que vamos a realizar con motivo del 20 aniversario de la Fundación", ha aseverado su presidente, al tiempo que ha explicado que conocía "la exposición por la Expo de Zaragoza" y tras ponerse en contacto con El Roto, éste envió las ilustraciones digitales que se han podido imprimir para exponer.

En estos momentos la Fundación Navalpotro mantiene cuatro proyectos en África. Así, ha apuntado que se está trabajando en "tres depósitos de agua en el Aaiún, en el Sahara, que darán servicio a los refugiados y desplazados".

También se coopera junto con otra Fundación en Gambia, para mejorar las instalaciones de saneamiento de un hospital, así como un pozo en Guinea Bissau y otro en Guinea.