La muestra 'Suite Dánae' revive el mito griego a través de un diálogo de luces y sombras en el Herreriano de Valladolid

El artista Carlos León (Ceuta, 1948), afincado en la localidad segoviana de Torrecaballeros, se sirve del acrílico y el óleo para recrear de forma "metódica" uno de los más conocidos episodios de la mitología griega en la exposición 'Suite Dánae', una muestra "circular" que establece un diálogo entre la luminosidad y la penumbra y que refleja la actividad "frenética" del pintor en esta etapa de su carrera artística.

El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge en su sala 3 desde este sábado, 8 de noviembre, hasta el 3 de marzo, esta colección de piezas realizadas sobre madera a lo largo de 2025 que albergan una intensa carga narrativa en la que entra en juego lo más extremado del claroscuro en el que se desarrolla el existir.

La presentación de la muestra se ha celebrado este viernes en un acto que ha contado con la presencia del director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria, y el gerente de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, José Ignacio de Uribe.

Durante el acto, ambos han destacado la capacidad del artista para afrontar nuevas series de obras en las que lo "dilatado" de su experiencia le permite la inmersión en nuevas aventuras creativas que "beben en renovadas fuentes de inspiración y se abren a cuantas mutaciones tienen lugar en el campo de la realidad social".

En este trabajo, ha subrayado el máximo responsable del centro museístico, el artista afronta el reto de recrear uno de los más conocidos episodios de la mitología griega, en forma de pinturas, de algún ensamblaje, y de un texto escrito que trata de materializarse al trenzarse en torno a todo ello.

Precisamente, ha señalado que el mito de Dánae, de sobra conocido, alberga una intensa carga narrativa en la que entra en juego lo más extremado del claroscuro en el que se desarrolla el existir.

Allí, los momentos más luminosos del relato, la belleza de Dánae, la cámara de reverberante metal, la fulgurante pasión de Zeus, la lluvia de oro, la preñez de la hija prisionera son confrontados a todo un océano de oscuridad en el que cunde la incertidumbre de un oráculo siniestro, la negrura de un encierro abismal, las penumbras del terror de un padre verdugo y todo cuanto a partir de estas secuencias va teniendo lugar en una continuidad sin final.

CONSTRUCCIÓN DE UN SIMULACRO

A este respecto, Hontoria se ha referido al hecho de que este es el escenario y este es el reto: la construcción de un simulacro y la deconstrucción de una metamorfosis.

No obstante, ha indicado que otra nueva tarea se alza al reclamar un renovado empeño, como es el de la reivindicación de la pintura como forma de expresión artística "perfectamente válida, social y artísticamente válida, en momentos de tozudo negacionismo respecto de tal potencial y tal vivencia".

De esta forma, el visitante se encuentra situado ante las obras que componen esta muestra, invitado a un doble banquete: el de la contemplación y el disfrute de esas construcciones del orden de lo artístico inmediata, a la par que solicitado para situarse en el corazón de una controversia de gran calado, la lucha por la permanencia de la pintura y por el valor de su legado.

En este punto ha sido llamativa la referencia que ha realizado el gerente de la Fundación Municipal de Cultura al señalar que la mitología griega ha sido "siempre" una fuente de inspiración para los artistas plásticos.

El mito de Dánae, ha añadido, parece ser que en estos momentos con Carlos León vuelve a aparecer, sobre todo en lo que es la parte de la lluvia de oro. "Es divertido ver que al final lo que refleja es siempre cómo se burlan los dioses de los humanos que tratan de superar la predestinación que tienen, pero que al final no lo pueden conseguir por la intervención de los dioses", ha reflexionado.

De hecho, ha resaltado la capacidad del artista para reinterpretar este mito de una forma "magnífica".