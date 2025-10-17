La Muestra de Teatro Ciudad de Ávila alcanza su 38 edición con doce obras, rostros conocidos y clásicos de la escena

La teniente alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo, Sonsoles Prieto, y el concejal de Cultura, Ángel Sánchez. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Teatro Ciudad de Ávila ha alcanzado este año su edición número 38 con una docena de representaciones que se ofrecerán durante el mes de noviembre, entre los días 7 y 30, en los escenarios abulenses del Lienzo Norte y el Auditorio Municipal de San Francisco.

En este marco, el teniente alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo, Sonsoles Prieto, acompañada del concejal de Cultura, Ángel Sánchez, han señalado que esta edición reunirá "propuestas variadas, rostros conocidos del panorama artístico nacional y clásicos universales adaptados al momento actual".

Además, la muestra mantendrá la fórmula estrenada el pasado año, con dos espacios escénicos que permitirán acoger tanto "las grandes producciones" como las actuaciones de las compañías abulenses con tres montajes propios los días 24, 25 y 26 de noviembre.

La programación arrancará el 7 de noviembre con 'Seis personajes en busca de autor', una adaptación del clásico de Luigi Pirandello interpretada por Ruth Gabriel, Fernando Ramallo, Nuria Gallardo y Aiden Botia, entre otros.

Le seguirá, el 9 de noviembre, 'Los yugoslavos', de Juan Mayorga, protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, una pieza de fuerte carga simbólica que llega de la mano del Teatro de la Abadía y Producciones Off.

El 13 de noviembre subirá a escena 'Música para Hitler', con Carlos Hipólito y Kitty Manver, que recrea el exilio del violonchelista Pau Casals en el sur de Francia y su resistencia ante el régimen nazi.

El día 14, la poeta abulense Nuria Herrera rendirá homenaje a grandes escritoras barrocas con 'Reyes Áurea'. Escrituras del Barroco, acompañada al piano por Boda Siroiz, profesor de la Universidad de Salamanca.

También, el 16 de noviembre, Paloma San Basilio protagonizará 'Dulcinea', su despedida de los escenarios, dedicada al personaje cervantino, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

La muestra continuará el 21 de noviembre con 'Retorno a Celama', de Teatro Corsario, inspirada en las novelas de Luis Mateo Díez, premio Cervantes 2023; y el día 23 llegará 'La Maja Robada (o el Museo de los Cuadros Vacíos)', de Valkyria Teatro, una historia sobre dos mujeres que sobreviven a la guerra inventándose una vida de ficción.

COMPAÑÍAS LOCALES

Ya los días 24, 25 y 26 de noviembre el protagonismo recaerá en las compañías locales Traspunte Teatro, Jufran y Teatro Lagasca, con La Parada, Acto Imprevisto y El florido pensil niñas, respectivamente, en el Auditorio de San Francisco con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La recta final traerá dos títulos con 'Asesinato en el Orient Express', de Ágatha Christie, el 28 de noviembre. Además, se sumará el 30 de noviembre, la adaptación moderna de 'Sueño de una noche de verano', de William Shakespeare, con Diego Rioja, actor abulense, entre sus protagonistas.

ABONOS

En este marco, el edil ha explicado que la venta de abonos se ha fijado para el 29 de octubre, entre las 17.00 y las 20.00 horas en el Lienzo Norte, con un precio de 70 euros --el mismo que en ediciones anteriores--, aunque no incluirá las funciones de los días 7, 14 y 16 de noviembre, cuyos precios oscilarán entre los 14 y los 20 euros según la función.

Los abonos, seis como máximo por persona, --solo podrán adquirirse de forma presencial-- y las entradas individuales se pondrán a la venta a partir del 30 de octubre, tanto online como en taquilla, con precios de 16 euros en platea y 13 en anfiteatro.

El cartel de esta edición vuelve a combinar nombres conocidos del espectáculo y títulos de referencia con creaciones propias de "drama, humor, memoria histórica y adaptaciones literarias".

Por último, el concejal de Cultura ha expresado su "deseo" de que esta programación "sea del agrado del público" y ha animado a abulenses y visitantes a disfrutar de "un mes completo de teatro de calidad".