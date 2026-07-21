La mujer, creadora y protagonista, eje del nuevo ciclo 'Clásicas & Contemporáneas' del 23 al 25 de julio en León

Cartel del ciclo 'Clásicas & Contemporáneas' que tendrá lugar en la capital leonesa entre los días 23 y 25 de julio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La mujer, creadora, intérprete y protagonista, es la propuesta de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León para dar continuidad al Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' mediante el ciclo 'Clásicas & Contemporáneas' que se desarrollará entre los próximos días 23 y 25 de julio.

Teatro, humor, circo, música e historias de mujer dan forma a una nueva edición de 'Clásicas & Contemporáneas' que vuelve a tener como escenario la plaza de Santo Martino y el jardín arqueológico de la Casona de Puerta Castillo, con la muralla romana como telón de fondo, a cargo de cinco compañías y colectivos de artes escénicas con seis espectáculos.

La programación escénica se caracteriza por ser las mujeres las creadoras e intérpretes de las producciones a través del humor, el baile o la danza, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Todos los espectáculos están dirigidos a un público mayoritariamente joven y adulto. La programación específica de este ciclo de artes escénicas del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' levantará el telón el próximo jueves 23 de julio con el teatro itinerante de Zoe Rodón 'La creación de la rosa', que realizará dos funciones a las 13.00 y las 19.00 horas desde la plaza de Santo Martino.

La velada del 23 de julio continuará con la obra de circo y humor 'Esto no es un homenaje a Raffaella Carrà', a cargo del Colectivo Niñas Malditas, a las 20.00 horas en la plaza Santo Martino, con acceso gratuito y a continuación se pondrá en escena 'Ni fú, ni fá', de la Compañía La Buffa, un espectáculo de circo clown que subirá al escenario de la Casona de Puerta Castillo a las 22.00 horas con las hermanas Ángela y Charo Amaya sobre las tablas.

La compañía Valquiria Teatro dará continuidad a 'Clásicas & Contemporáneas' con la obra 'La maja robada' el viernes día 24 en la Casona de Puerta Castillo, a las 22.00 horas. La obra de teatro, con María Negro y Alba Frechilla como intérpretes, oscila entre la comedia y el drama.

Por su parte, 'Benditas', de la compañía El Mono Habitado, cerrará este ciclo de artes escénicas que gira en torno a la mujer creadora, intérprete y protagonista el sábado día 25 a las 22.00 horas en la Casona de Puerta Castillo. Se trata de un espectáculo de música y humor que subirá al escenario a Begoña M. Treviño y Silvia Martín.

Para las tres actuaciones programadas en el jardín de la Casona de Puerta Castillo se pueden adquirir las entradas a un precio de dos euros una hora antes del inicio del espectáculo y en la página web https://www.ctickets.es/eventos/entradas-fcp-leon-2026.