Una mujer herida e inconsciente tras una colisión entre un camión y un turismo en Ágreda (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SORIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida y se encuentra incosnciente tras un colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 2 de la CL-101 en Ágreda (Soria), sentido Ólvega, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 11.33 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias ha recibido una aviso sobre el accidente y sobre la mujer, que se encontraba inconsciente y atrapada en el interior del turismo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.