Los municipios de Salamanca tienen 45 días para solicitar ayudas del III Plan de Carreteras Municipales de la Diputación

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado por el diputado de Carreteras, Jesús María Ortiz, ha dado a conocer la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia este viernes de la convocatoria del III Plan de Carreteras Municipales.

A estas ayudas pueden concurrir desde el próximo lunes 23 y durante un plazo de 45 días los ayuntamientos de la provincia para mejorar las carreteras de la provincia de titularidad local.

Para Iglesias "es fundamental que los municipios soliciten esta ayuda, ya que al no ser vías de titularidad provincial, si no se solicitan, no se las podemos conceder" ha subrayado.

Javier Iglesias ha indicado la importancia de este Plan que destinará, por primera vez en la historia, 15 millones de euros con el fin de mejorar las principales vías de comunicación de los municipios de la provincia.

"Con esta importante inyección económica esperamos poder cubrir todas las peticiones de los ayuntamientos con un plan que nace con el fin de auxiliar a los ayuntamientos frente a sus dificultades para arreglar y mantener las carreteras que les son propias", ha dicho el presidente provincial en rueda de prensa.

Esta cantidad es, como ha apuntado Iglesias, "un esfuerzo económico sin precedentes" y como ejemplo ha recordado que en la segunda convocatoria de este plan se presupuestaron 5,5 millones de euros.

En opinión del presidente, gracias a este plan "se logrará cambiar el mapa de carreteras de la provincia pues nuestro propósito es no dejar ninguna carretera municipal asfaltada en mal estado, que son las que más dificultades presentan por lo que supone para las arcas económicas de los municipios".

Aunque la previsión inicial es poder llegar a cubrir todas las solicitudes con esta cantidad económica, se han establecido unos criterios de prelación en los que se tienen en cuenta aspectos que priman a los ayuntamientos que nunca se hayan beneficiado de esta subvención; se tendrá en cuenta también la importancia de las vías o el estado del firme.

En total, los ayuntamientos podrán recibir una subvención máxima de 120.000 euros (no más de 30.000 euros por kilómetro, excluida la aportación municipal) y se fija una aportación municipal que va desde el 10 por ciento para las localidades con menos habitantes, hasta el 25 por ciento para los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes.

Este tercer Plan ha sido aprobado por la Diputación en el Pleno del pasado mes de julio y ahora se abre el plazo para que los Ayuntamientos que lo deseen puedan solicitar las subvenciones de dicho Plan.

El presidente de la Diputación ha apuntado que se espera el comienzo de las obras "para la segunda mitad de 2025", ya que hasta noviembre se puede solicitar la ayuda, después de analizarán las solicitudes y luego, resolver la convocatoria.

"El Plan tiene una vocación de ejecución de dos años porque es muy ambicioso", ha finalizado Iglesias.