Muñoz lamenta que el PP tenga que "suplir" al gobierno "ausente" de Sánchez, al que ve "cercado" por la corrupción

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, pide a Sánchez que "sea valiente, deje de jugar con los españoles y convoque elecciones"

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Educación y Salud del Partido Popular y presidenta del PP de León, Ester Muñoz, ha lamentado que los 'populares' tengan que "suplir" la "ausencia" del Gobierno de Pedro Sánchez, un presidente que está "cercado" por todos los casos de corrupción que le "atenazan" y es "incapaz" de tener mayoría parlamentaria para sacar los presupuestos.

Por ello ha destacado que es "más importante que nunca" el Partido Popular en todas aquellas instituciones en las que gobierna, como la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León o el Ayuntamiento de la capital vallisoletana, para "suplir" aquello que le falta a los ciudadanos del Ejecutivo central.

En estos términos se ha expresado la 'popular' en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de la Junta Directiva Provincial del partido en Valladolid, donde ha estado acompañada por el presidente provincial, Conrado Íscar, y el secretario regional, Francisco Vázquez.

De hecho, ha remarcado que los ciudadanos de Castilla y León "solo pueden contar con los 'populares' porque hay un gobierno ausente", al tiempo que ha asegurado que estar en la oposición "nunca es fácil" a nivel nacional porque hay que cumplar una doble misión, por un lado presentar una alternativa y por otro intentar corregir e incidir en todas aquellas cosas que hace mal el Ejecutivo.

A este respecto, se ha referido a la "incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez de tener una mayoría parlamentaria para sacar adelante los presupuestos, lo cual "incide fundamentalmente" en la vida de los ciudadanos, por lo que es "más importante que nunca" el PP en todas aquellas instituciones en las que gobierna, ya que tiene que "suplir lo que hace falta".

"No tenemos gobierno, no tenemos presupuestos, no llegan inversiones y cuando llegan además es para hacerlas en contra de lo que quieren los ciudadanos", ha criticado.

"VALENTÍA"

El secretario regional del PP, Francisco Vázquez, ha puesto en valor el trabajo que se realiza en Castilla y León con el ejecutivo liderado por Alfonso Fernández Mañueco a través de políticas que se desarrollan en materias como los servicios públicos o las cuestiones económicas, en las que la Comunidad está "a la vanguardia" en España.

Todo ello "al contrario" de lo que pasa a nivel nacional, ha asegurado, con el "desgobierno" de Pedro Sánchez y las medidas que se están llevando a cabo.

El presidente del PP de Valladolid, por su parte, ha destacado que los 'populares', a diferencia del Ejecutivo central, siguen trabajando y escuchando a la sociedad para "anteponer las necesidades por encima de ideologías políticas".

Por ello, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "sea valiente, deje de jugar con los españoles y convoque elecciones", para que los ciudadanos decidan "verdaderamente" quien quieren que gobierne.

En este sentido, ha puesto como ejemplo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quienes trabajan a diario para "aportar ideas y soluciones" en un país en el que gobierno alguien que tiene un "afán de mantenerse en el poder a costa de los separatistas y todas las barbaridades que se están viviendo en España".