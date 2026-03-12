Museo de la Ciencia y Calderón promocionarán el programa del Planetario 'La primera gran máquina cultural de Valladolid'

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid y el Teatro Calderón han firmado un convenio de colaboración, que se pondrá en marcha a partir del próximo 16 de marzo, para promocionar el espectáculo de Planetario 'La primera gran máquina cultural de Valladolid'.

A la presentación del convenio han asistido representantes de ambas instituciones culturales, Beatriz Gutierrez, Luis Fernández Sanjuan y José María Esbec, así como de diferentes artistas y profesionales del ámbito cultural vallisoletano.

En virtud de este acuerdo, las 400 primeras personas que adquieran una entrada en la taquilla del Teatro Calderón para cualquiera de los espectáculos incluidos en la temporada 2025/2026 recibirán una invitación para asistir a la proyección de Planetario 'La primera gran máquina cultural de Valladolid'.

Estas invitaciones podrán disfrutarse hasta el 30 de diciembre de 2026 en las fechas y horarios en los que esté programada dicha sesión, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El programa 'La gran máquina cultural de Valladolid' fortalece el vínculo entre ambas instituciones al ofrecer un recorrido riguroso por la historia del Teatro Calderón, destacando su papel como motor cultural de la ciudad.

Asimismo, con esta colaboración, el Museo de la Ciencia y el Teatro Calderón refuerzan su compromiso con la difusión cultural y el acceso a propuestas de calidad, ofreciendo al público nuevas experiencias que combinen artes escénicas,divulgación científica e historia local.

PROGRAMA DEL PLANETARIO

'La primera gran máquina cultural de Valladolid' es un programa de Planetario, creado y diseñado por el Museo, que narra la historia del Teatro Calderón de la Barca, uno de los edificios más emblemáticos construidos en Valladolid durante la segunda mitad del siglo XIX.

Con la colaboración en el guion del fallecido escritor y cronista Jesús Anta, este programa repasa la trayectoria del Teatro Calderón desde la elaboración del primer proyecto a manos del arquitecto Jerónimo de la Gándara, pasando por su exitosa inauguración en septiembre de 1864, hasta llegar a la modificación del escenario y el subsuelo, convirtiéndolo en el teatro de Europa con la maquinaria escénica más moderna de aquella época.

Entre otras curiosidades, los espectadores descubrirán que el Teatro Calderón se construyó en el solar que ocupaba la antigua Casa del Almirante o que nació como 'una casa teatro' con diferentes dependencias destinadas a que la clase burguesa tuviera su exclusivo lugar de ocio y cultura en la ciudad.

Se trata de un espacio de 3.058 metros cuadrados por cuyo escenario han pasado, entre otros, Julián Gayarre, La Compañía de Ópera Italiana, María Guerrero o Margarita Xirgu.

El programa, de 45 minutos de duración, ha contado con la interpretación de los artistas vallisoletanos Rosa Manzano, Carlos Pinedo, Jesús Peña y Borja Semprún, de Teatro Corsario; Javier Carballo, de Teloncillo; y Ana Ferradas, alumna del IES Vega del Prado. Además, la proyección incluye diferentes dibujos y recreaciones elaborados por estudiantes del IES Vega del Prado, de la Escuela de Arte de Valladolid y de la Escuela Superior de Imagen y Sonido Aceimar.