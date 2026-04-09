El Museo de la Ciencia de Valladolid ofrece un viaje por el cosmos a través de una muestra sensorial y audiovisual

José Ignacio de Uribe, Valentina Rodríguez, Irene Carvajal y Ricardo Díez en la presentación de Cultura la exposición temporal 'Strom - Astronomía inclusiva' en el Museo de la Ciencia de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid impulsa la exposición temporal 'STROM - Astronomía Inclusiva' producida por el Donostia International Physics Center (DIPC) que incluye experiencias táctiles, sonoras y audiovisuales sobre el universo.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha inaugurado este jueves esta muestra en un acto que ha contado con la participación del gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe, además del director del DIPC, Ricardo Díez, y la comisaria de la muestra y miembro de departamento de Comunicación y Divulgación del DIPC, Valentina Rodríguez.

Durante su intervención, Carvajal ha explicado que la exposición permitirá a los visitantes aprender a "mirar, palpar, tocar y escuchar el universo" con el objetivo de consolidar una ciencia accesible para todos, por lo que ha expresado su agradecimiento al Donostia International Physics Center por la titularidad de esta muestra en una semana protagonizada por la misión espacial Artemis II.

Asimismo, Carvajal ha señalado que esta exhibición ha constituido una "auténtica maravilla" que ha permitido a las personas más vulnerables conocer el espacio infinito a través de recursos inclusivos, un punto en el que ha destacado que este centro museístico ha sido un "referente" al adaptar sus instalaciones a capacidades diferentes debido a que la ciencia, como lenguaje universal, ha debido ser accesible cognitivamente para que se logre una "inclusión completa" en la sociedad.

Por su parte, Díez ha resaltado que para el DIPC ha resultado un "placer y un privilegio" presentar esta muestra en Valladolid, pues ha defendido el convencimiento de que una sociedad informada científicamente es "más libre, más racional y más capacitada" para decidir sobre su futuro.

En este sentido, ha subrayado que el proyecto inclusivo permite ofrecer perspectivas sensoriales "enriquecedoras" de las que "todos pueden disfrutar" al explorar desde el sistema solar hasta las actuales investigaciones de frontera.

VIAJE POR EL COSMOS

Esta exposición ofrece un viaje por el cosmos desde el Sistema Solar hasta los confines conocidos del universo donde los agujeros negros, los neutrinos y la materia oscura figuran como algunos de los protagonistas, de manera que, mediante experiencias interactivas y un discurso planteado por capas, los visitantes descubrirán tanto conceptos básicos de astronomía como la investigación más avanzada en el campo de la astrofísica desarrollada en el País Vasco.

El objetivo de esta exhibición es garantizar el acceso universal al conocimiento científico para que se eliminen las barreras físicas y sensoriales.

El recorrido incluye paneles de información táctiles y con tipografías accesibles junto a códigos QR con acceso a audioguías para personas con discapacidad visual y contenidos audiovisuales con signoguías, subtitulado y bucle magnético.

Entre otras experiencias, los visitantes podrán recorrer con sus manos la forma de las constelaciones y galaxias o escuchar la actividad del Sol, lo que constituye una propuesta que permite descubrir el universo desde una perspectiva inclusiva y envolvente.

La exposición 'STROM - Astronomía Inclusiva' se alinea con los valores de accesibilidad del Museo de la Ciencia de Valladolid y con su programa 'Ciencia con diferencia', el cual se define como una iniciativa que integra recursos educativos y expositivos para personas con diferentes capacidades.

La muestra estará disponible en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo hasta el 2 de noviembre de 2026 y se podrá acceder a ella con la adquisición de la entrada combinada del Museo, aunque el acceso para las personas inscritas como 'Amigos del Museo' será gratuito.

COLABORACIONES Y DESARROLLO

Esta muestra, según se ha puesto de manifiesto durante la presentación, ha sido posible a través de la participación de distintas instituciones y personas que acumulan años de labor para que la astronomía sea accesible a personas con discapacidad, especialmente visual.

Entre las colaboraciones destacan la maqueta táctil de formación planetaria que desarrolló el Núcleo Milenio de Formación Planetaria (NPF) junto a los modelos táctiles del Sistema Solar que el Planetario de Medellín elaboró en conjunto con el Giant Magellan Telescope (GMTO).

A estos recursos se suman los sonidos del Sol que produjo el Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales (UDP) y las galaxias 3D del proyecto AstroBVI, el cual contó con la ayuda financiera de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y la Unión Astronómica Internacional, además de que el estelario táctil constituye una donación del MediaLab de Tabakalera y las guías didácticas que acompañan la muestra representan una contribución del Planetario de Pamplona y Aranzadi.

Finalmente, el diseño y la producción de la exhibición han estado a cargo de la empresa Morgancrea, mientras que el comisariado ha permanecido bajo la responsabilidad de la encargada de comunicaciones y divulgación del DIPC, Valentina Rodríguez, y de la astrónoma Ikerbasque del DIPC, la doctora Silvia Bonoli.