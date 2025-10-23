El Museo Esteban Vicente de Segovia aprueba su presupuesto de 752.159 euros para 2026

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel d eVicente, y la directora del museo, Ana Doldán, durante la sesión del Pleno del Consorcio. - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP

SEGOVIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente ha aprobado en una sesión ordinaria el presupuesto de 2026, que asciende a 752.159 euros. En la sesión, además, se ha dado cuenta de la actividad realizada durante los últimos meses y se ha informado a los asistentes de las novedades de cara al futuro.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha presidido la reunión junto a la directora y conservadora del Museo, Ana Doldán, quien ha comunicado que las obras de climatización siguen el plazo convenido y se espera que en las próximas semanas lleguen a su conclusión, tras la cual el centro retomará la actividad expositiva con una muestra de Laura Torrado, que forma parte del proyecto 'Mujeres artistas en la Edad Contemporánea'.

Sobre esta exposición, en septiembre ya se anunció que ha sido posible gracias a la colaboración entre el Museo, la Real Fábrica de Tapices de Madrid y la Catedral de Segovia. Como es habitual, la muestra se verá completada con actividades paralelas en las instalaciones del Museo, dirigidas a públicos de diferentes edades.

Para aumentar la afluencia de público más joven al Esteban Vicente, Ana Doldán ha informado sobre dos acciones de comunicación con las que la directora confía captar el interés de esa franja de edad. Por un lado, Doldán ha dado cuenta de una actualización en la identidad corporativa--los detalles aún no han sido dados a conocer al público--y, por otro, ha expuesto el proyecto del pódcast 'Expresión Arte', realizado en colaboración con la Universidad de Valladolid y disponible para su escucha en Spotify.

Otro anuncio de Ana Doldán ha sido, tal como marcan los estatutos de la entidad, el trabajo conjunto con el Instituto Cervantes para difundir la figura de Esteban Vicente a través de una muestra con parte de la colección permanente del Museo. La muestra se ha fijado para enero del 2026, en la sede del Instituto Cervantes en Roma, y posteriormente está previsto que la selección de obras viaje a otras sedes del Cervantes en Europa.

Ana Doldán ha expuesto también las buenas cifras de visita a la exposición de Fuencisla Francés, por el que han pasado más de ocho mil personas, y que fue la última que exhibió el Museo antes del cierre temporal por las obras de climatización.

Además, desde el inicio de las obras el 2 de junio, se han podido realizar visitas privadas a las salas 4 y 5, con obras de Esteban Vicente, y se han celebrado talleres educativos para menores, que han tenido lugar en el mismo espacio museístico.