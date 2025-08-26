El Museo de las Estelas Funerarias de Soria estará finalizado en otoño tras una inversión de medio millón

Visita a las obras del Museo de las Estelas Funeraris en Santa Cruz de Yanguas (Soria) - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

SORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Estelas Funerarias que se está construyendo en la localidad soriana Santa Cruz de Yanguas estará finalizado en otoño tras una inversión de medio millón de euros.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado este martes las obras de construcción del futuro centro, una actuación "clave" del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD).

El nuevo centro contará con una sala expositiva, taller-almacén, aseos, porche y rampa de acceso. Con un presupuesto de 525.000 euros, la obra supone una "apuesta por la puesta en valor del patrimonio funerario de la comarca, donde las singulares estelas se han conservado como testimonio ancestral de la memoria pastoril y del fenómeno trashumante que ha marcado la identidad de Tierras Altas".

Latorre ha subrayado que este museo será una pieza "fundamental" de la estrategia de desarrollo turístico sostenible de la comarca, "porque combina la conservación del patrimonio cultural con la dinamización económica y social del territorio".

MUSEALIZACIÓN PENDIENTE

La musealización del centro, que debe dotarlo de contenidos interpretativos, expositivos y didácticos, fue licitada en junio con un presupuesto de 52.128,35 euros. La convocatoria ha quedado desierta al no haberse recibido ofertas, por lo que la Mancomunidad de Tierras Altas trabaja ya en una nueva licitación que permita dotar al museo de los recursos necesarios para su apertura.

El subdelegado ha señalado que lo importante es que la obra "avanza y que la financiación está garantizada en el marco del PRTR". "La resolución desierta no paraliza el proyecto, sino que obliga a reformular la licitación para asegurar la calidad del contenido museográfico que acompañará al edificio", ha aclarado el subdelegado.

La Huella de la Trashumancia forma parte de un conjunto de nueve planes de sostenibilidad turística aprobados en la provincia de Soria, que suman cerca de 20 millones de euros de inversión.

Entre ellos destacan los proyectos de Borobia, Cielo y Naturaleza; Puro Duero, Tierra de Frontera en San Esteban de Gormaz; La Celtiberia Soriana; Soria Imágenes; Kilómetro 0 del Duero, en Duruelo de la Sierra; Covaleda Entrepinos; Renacere, en Berlanga de Duero y Medinaceli, patrimonio natural.

Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno de España impulsa un modelo de turismo "sostenible, digital y competitivo, que contribuye a diversificar la economía provincial y a fijar población en el medio rural".

Latorre ha reiterado que el Gobierno de España "está comprometido con Soria y con la puesta en valor de sus recursos culturales y naturales".

"La trashumancia es un fenómeno único, ligado al territorio de Tierras Altas, y este museo permitirá que vecinos y visitantes comprendan su importancia histórica y su vigencia en la identidad local", ha añadido Latorre.

Así, ha subrayado que el futuro Museo de las Estelas Funerarias será "un nuevo recurso turístico y cultural de referencia para la comarca, que integrará investigación, patrimonio y desarrollo sostenible en el marco de la transición ecológica y el reto demográfico".