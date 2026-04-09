El Museo de León convoca el XII Concurso de Fotografía en blanco y negro con motivo del Día Internacional de los Museos

Archivo - Fotografía ganadora de la anterior edición del Concurso de Fotografía en blanco y negro, titulada ‘Corte’, de Eduardo Francés Sanchís. - EDUARD FRANCES - Archivo

LEÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de León ha convocado el XII Concurso de Fotografía en blanco y negro con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos (DIM), que se conmemora en todo el mundo el 18 de mayo.

Con esta iniciativa no solo se pretende celebrar este día mediante la fotografía, una de las técnicas artísticas más accesibles y proclives a la participación ciudadana, sino, además, motivar diversas propuestas culturales que inciden en la necesidad de hacer más estimulantes e intensas las relaciones entre los museos y la sociedad que los ampara y a la que sirven.

En la presente edición del concurso se estimará la calidad artística de las obras presentadas, sin existir condición temática, aunque podría apreciarse que las propuestas tengan en cuenta el lema de este año, 'Museos uniendo un mundo dividido', aunque este no será requisito necesario ni decisivo.

No se premiará a los ganadores de las tres anteriores ediciones, ni imágenes premiadas en otros certámenes. Los archivos fotográficos se denominarán con el título o lema de la obra y deberán presentarse sin ninguna firma o marca que haga posible su identificación.

REQUISITOS

Asimismo, estos (un máximo de tres por autor) deberán tener un formato JPG o TIFF con un mínimo de 300 ppp, en blanco y negro (inicialmente o tratado con posterioridad), enviados por correo electrónico a la dirección concurso: concursomuseodeleon@gmail.com. En el mismo envío se adjuntará otro archivo en formato WORD o PDF con el mismo título de la obra, que contendrá los datos del autor (nombre, apellidos, señas, teléfono de contacto y email).

Por otra parte, el Museo de León ha indicado que las obras se deberán de enviar al correo electrónico mencionado antes del mediodía del 15 de mayo de 2026. La organización no mantendrá ningún tipo de correspondencia sobre los envíos y los autores de las fotografías ceden el uso de las mismas para actividades culturales gratuitas elaboradas por el Museo.

Del mismo modo, la obra premiada pasará a ser propiedad de la entidad organizadora, que dispondrá de ella para utilizar su imagen en difusiones públicas de sus actividades culturales gratuitas, respetando los derechos de propiedad intelectual.

Un jurado, compuesto por personas experimentadas, determinará el fallo que se hará público antes del Día Internacional de los Museos. El ganador obtendrá el premio en el Museo de León, dotado con 1.000 euros (impuestos incluidos) y la fotografía galardonada será expuesta públicamente en este espacio museístico durante un año natural e inventariada en las colecciones del Museo.