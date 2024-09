La nadadora burgalesa Marta Fernández suma su segunda medalla en París con plata y récord de Europa en 100 libre

PARÍS/BURGOS, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nadadora burgalesa Marta Fernández subió este martes al podio por segunda jornada consecutiva en París 2024, para recoger esta vez la plata paralímpica en los 100 metros libre de la clase S3.

Aunque llegó tercera al viraje, la deportista con parálisis cerebral hizo un segundo largo espectacular remontando a la representante de Australia para finalizar subcampeona, con 1'30"04, y batir en 18 centésimas la plusmarca continental que tenía la italiana Arjola Trimi desde los Juegos de Tokio.

La española, que también fue segunda en las clasificatorias de la mañana (1'36"04), estuvo acompañada en el podio por la estadounidense Leanne Smith, que se llevó el oro con 1'28"81, y por la australiana Rachael Watson, tercera con 1'38"92', según ha detallado el Comité Paralímpico Español en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta misma final participó Teresa Perales, que solo pudo ser quinta al nadar contra deportistas de menor discapacidad, pero que batió en dos ocasiones el récord paralímpico de la clase S2 con unas marcas de 2'05"53 por la mañana y de 2'03"84 por la tarde.

En declaraciones a los medios españoles en zona mixta Fernández reconoció sentirse "muy contenta". "Me he vaciado, he dado todo lo que tenía y al final es una plata y un récord de Europa que no se consiguen todos los días", agregó.

La nadadora burgalesa señaló que si hubiera tenido cinco metros más "habría conseguido el oro". "Sé que mis rivales son más rápidas en los primeros 50 metros y hemos entrenado el regreso para poder batirlas, algo que casi consigo", subrayó mientras se mostraba feliz por estar acompañada desde la grada por su familia y amigos "a los que les debía esta oportunidad de poder vivir los éxitos a pie de piscina tras Tokio".

VIGÉSIMA MEDALLA

Fernández sumó este lunes la vigésima medalla para la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de París al conquistar el bronce en la prueba de los 50 metros espalda S3.

Aunque no era una de sus pruebas más potentes, la castellano y leonesa, que había sido la tercera más rápida en las series matinales, ha logrado subir al podio conquistando su cuarta medalla paralímpica tras las tres que logró hace tres años en su debut en Tokyo 2020.