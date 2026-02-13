La nieve complica la circulación en diez carreteras en CyL, dos de ellas de la red principal

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve complica la circulación en diez carreteras en Castilla y León, dos de ellas de la red principal, la AP-66 en Caldas de Luna (León) y la A-52 en Padornelo (Zamora) que se encuentran transitables con precaución, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

En concreto, permanece intransitable la DSA-191 en Candelario (Salamanca), mientras que es obligatorio uso de cadenas en SA-203 en Peña de Francia, también en la provincia salmantina.

Asimismo, es obligatorio el uso de cadenas en las carreteras N-621 N-625 y N-630 en Riaño y Villamanín, respectivamente, en la provincia de León, mientras que está prohibido el acceso a camiones en la AV-932 en Peñanegra (Ávila).

Por último, están transitables pero con precaución las carreteras CL-627 en Piedrasluengas (Palencia), SG-615 en Cotos (Segovia) y la SO-615 y SO-650 en Oncala (Soria).