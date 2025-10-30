'Nilu' inicia este domingo el programa familiar de artes escénicas del Auditorio de León del segundo semestre

Archivo - Imagen de la obra 'Nilú', con la que dará comienzo este domingo la programación familiar de artes escénicas en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

La programación familiar de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León para el segundo semestre del año comenzará este domingo con la puesta en escena de 'Nilu' y se desarrollará hasta principios de diciembre con una amplia variedad de obras teatrales para el público infantil y familiar.

El programa incluye grandes clásicos como 'Hansel y Gretel: la batalla final' o 'Caperucita Roja, lo que nunca se contó', así como propuestas más novedosas como 'Nilu', 'Peur de la couleur', 'Farra' o 'Polvo serán, más polvo enamorado'.

A través de diferentes obras el Ayuntamiento de León persigue entretener, divertir y enseñar al público infantil mediante las artes escénicas, abordando temas de actualidad como el amor, el miedo, el respeto o el medioambiente.

Los días 9 y 10 de noviembre el Auditorio Ciudad de León acogerá el teatro musical 'Hansel y Gretel: la batalla final'; el 16 de noviembre se estrenará 'Caperucita, lo que nunca se contó', una obra musical que muestra a una Caperucita actual; el 23 de noviembre llegará la danza contemporánea 'Peur de la couleur' (miedo al color) y, finalmente, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se presentará el teatro clásico musical 'Farra'.

Se trata de una agenda cultural plural que se adapta a las diferentes edades del público, con obras clasificadas desde los tres hasta más de los 12 años. En cuanto a los precios, dependiendo de la obra, las entradas tendrán un coste de entre cuatro y seis euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

CIRCO, MAGIA, OBJETOS Y MÚSICA

'Nilu', de la Compañía Infinit, llega los días 2 y 3 de noviembre a León con un objetivo claro: transmitir a los más pequeños la importancia del agua. A través de su obra multidisciplinar, que combina circo, magia, objetos y música, 'Nilu' pretende crear un viaje de resiliencia, búsqueda y amistad.

Esta propuesta invita a reflexionar sobre la relación con el agua y a tomar conciencia de la necesidad de preservar y proteger este tesoro tan valioso para la sociedad. La obra, recomendada para menores a partir de cinco años, tiene una duración de 45 minutos.

El domingo 2 será la sesión será de tarde, a las 18.00 horas, con un precio de seis euros, mientras que el lunes día 3 de noviembre la actuación será por la mañana, con dos pases a las 10.00 y a las 12.00 horas. Ese día la función estará destinada al público escolar, con un precio de cuatro euros.