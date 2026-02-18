El nivel del Duero en Tudela (Valladolid) baja, comienzan las tareas de limpieza y los vecinos regresan a sus casas

Crecida del río e inundaciones en Tudela de Duero (Valladolid). - EUROPA PRESS

TUDELA DE DUERO (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

El nivel del río Duero a su paso por Tudela (Valladolid) ha comenzado a descender, aproximadamente medio metro con respecto a este martes, se empiezan a recuperar servicios que permiten la vuelta de vecinos a sus casas y se han iniciado tareas de limpieza de las zonas afectadas por las inundaciones.

Según ha informado el alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez, este miércoles se ha procedido a restablecer el suministro eléctrico, agua potable y calefacción a 26 viviendas del edificio Flor de Castilla, lo que permitirá que sus vecinos, después tres días desalojados, puedan regresar a sus domicilios con normalidad.

Además, se ha restablecido el tráfico en la calle Ronda de San Esteban, lo que permite avanzar en la recuperación progresiva de la normalidad en la zona mientras el nivel del río continúa su diminución, aproximadamente más de medio metro en las últimas 24 horas.

Los trabajadores municipales siguen con las labores de limpieza, que se han centrado en el Paseo de la Poesía, con la retirada de palas y lodo con agua a presión.

Por otro lado, los bomberos de la Diputación de Valladolid han iniciado las tareas de limpieza en la urbanización del camping, mientras en la Ronda de San Esteban muchos vecinos han comenzado ya a vaciar trasteros y retirar enseres afectados por la crecida.

"Seguimos trabajando sin descanso para recuperar la normalidad cuanto antes", ha señalado el primer edil de Tudela, donde se espera que el nivel del río siga bajanado en las próximas horas.