'NMPT' se hace con la Alcaldía de Toro tras la moción de censura al PP

TORO (ZAMORA), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ángeles Medina, de 'Nos Movemos por Toro (NMPT)', se ha convertido en la nueva alcaldesa de Toro (Zamora) tras prosperar la moción de censura presentada por su partido junto al PSOE y Futuro y desbancar al hasta ahora regidor, el 'popular' Rafael González.

En el Pleno celebrado este lunes en el Ayuntamiento del municipio zamorano, el cambio ha salido adelante con los votos a favor de los tres concejales de la formación de NMPT , de tres de los cuatro ediles del PSOE y del único representante de Futuro. Una moción de censura que los firmantes han justificado en la "parálisis" del Consistorio.

Los siete síes se han impuesto a los seis noes del Partido Popular, Zamora Sí y la socialista que se ha saltado la disciplina de voto, María Vicenta Gil-Negrete.

De este modo, Rafael González pierde la Alcaldía tras 17 meses en los que había gestionado el Ayuntamiento en minoría, con solo cuatro de los trece ediles de la Corporación como parte del equipo de Gobierno.

Esta moción supone, además, la reunificación de la familia socialista en Toro, pues el grupo de la nueva alcaldesa 'NMPT' surgió de después de quien fuese alcalde de Toro entre 2015 y 2023, Tomás del Bien, que fue expulsado del PSOE por no acatar la orden de no concurrir a la presidencia de la Diputación y decidiese crear la plataforma 'Nos Movemos por Toro'.

Ahora, el acuerdo entre 'Nos Movemos por Toro' y los socialistas augura una reconciliación que abre la puerta al regreso de todos los miembros de la formación independiente, salvo Tomás del Bien, al partodp en el que militaron.

"He pertenecido siempre al PSOE", ha asegurado Medina en su discurso de toma de posesión, aunque la previsión es que el actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Rodríguez, asuma el bastón de alcalde en diciembre de 2025 para encarar la parte final del mandato.

Más allá de esta cuestión, Ángeles Medina ha esbozado algunas de las ideas que marcarán su proyecto como alcaldesa: "Hoy no es más que el primer paso de una etapa en la que primarán la cooperación y el progreso. A cada vecina o vecino le digo que vamos a retomar los proyectos indispensables. Queremos poner a Toro en el lugar que merece", ha señalado la nueva alcandesa tras recibir el bastón de manos de su predecesor.

Además, Medina ha señalado que "la etapa de parálisis ya no puede permitirse" y ha incidido en que "Toro merece una gestión decidida que se enfrente a los problemas con valentía y voluntad de acuerdo". "

Hoy damos cumplimiento a la voluntad popular expresada en las urnas", ha remachado la nueva alcaldesa.

Por su parte, Rafael González, al que se ha visto emocionado, ha manifestado su "honor y orgullo por ser alcalde durante 17 meses" al tiempo que ha reconocido lleva 10 días viviendo una situación "muy complicada" y ha pedido disculpas si en algo se ha "equivocado" al tiempo que valorado "la labora ingente de sólo cuatro personas", en referencia a sus compañeros de formación.

Asimismo, González ha aseverado que formará parte de la Corporación Municipal hasta 2027, porque no se va a ir: "No se nos puede achacar que no hemos trabajado, que hemos sido unos vagos. Prefiero ganar vuestro afecto y perder este sillón", ha afirmado el ya exalcalde de Toro.