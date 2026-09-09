Las Noches del Patrimonio y actividades medioambientales protagonizan la agenda de los próximos días en ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila vivirá 'Las Noches del Patrimonio' los días 11 y 12 de septiembre con espectáculos de danza, visitas guiadas, teatro, talleres, conciertos y también apertura nocturna de monumentos, además de actividades medioambientales y talleres juveniles.

'Las Noches del Patrimonio' se vivirán en Ávila con una amplia programación que incluirá dos espectáculos de danza a cargo de David Coria, sevillano y que este 2026 ha obtenido varios premios Talía, que concede la Academia de la Artes Escénicas de España, como mejor intérprete masculino de danza, mejor espectáculo y mejor coreografía.

En Ávila, David Coria, el viernes 11 de septiembre, en el palacio de Superunda, a las 19 horas y con entrada libre hasta completar el aforo, se podrá asistir al espectáculo titulado Tu dulce peso rosa.

Acompañado por la bailarina y coreógrafa Helena Martín, el espectáculo se basa sobre la obra La voz a ti debida, de Pedro Salinas y es una pieza concebida como paso a dos, en la que se establece un diálogo entre el cuerpo y la palabra y en la que el peso se convierte en metáfora del amor.

Además, el sábado 12 de septiembre, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco y también con entrada libre hasta completar el aforo, se podrá asistir al espectáculo titulado Entrelíneas, en el que David Coria estará acompañado por la chilena Florencia Hoz para ofrecer un espectáculo que parte de la raíz del flamenco, como forma de escuchar, respirar y construir el tiempo, para entablar un diálogo con otros paisajes sonoros y corporales.

Estos dos espectáculos, además, se completarán con una masterclass de iniciación al flamenco que ofrecerá el propio David Coria el sábado 12 de septiembre en el Auditorio de San Francisco.

Será a partir de las 12.00 horas, de una hora de duración y con carácter gratuito y, para participar, sólo hace falta asistir al espacio en el que se va a impartir esta clase magistral y hacerlo con ropa y calzado cómodos.

CONCIERTOS Y VISITAS

En el apartado musical, habrá tres conciertos que se han incluido en la programación.

El jueves 10 de septiembre, para abrir boca, sonará Bule en la calle San Segundo, a las 21.30 horas, y el viernes 11 de septiembre, en las plazas de Italia y del Mercado Chico se podrá asistir a los conciertos de Clover y Hovercraft, a las 21 y las 21.30 horas, respectivamente, mientras que el sábado 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en el entorno de la plaza de abastos, sonará el grupo Nunca es tarde.

Asimismo, se realizará la visita guiada teatralizada 'Ávila Misteriosa', que partirá, el sábado 12 de septiembre, a las 20.30 horas del Centro de Recepción de Visitantes.

En este espacio, además, se puede adquirir la entrada --también en avilaturismo.com-- para participar en esta ruta que recorre la plaza y el jardín de San Vicente, la calle San Segundo, la plaza de la Catedral, la calle de la Vida y la Muerte, el Mercado Grande o la iglesia de San Pedro.

Habrá, igualmente, visitas guiadas los días 11 y 12 de septiembre a las Tenerías de San Segundo, que ya tienen completado el aforo, y en este mismo espacio, el viernes 11 de septiembre, a las 19 horas, habrá un taller infantil dedicado a la realización de brazaletes de cuero.

Está destinado a participantes de entre cinco y doce años y las inscripciones, de carácter gratuito, deben realizarse, igualmente, en el Centro de Recepción de Visitantes.

También se han programado dos visitas guiadas gratuitas que, con el título 'Descubre Ávila', se realizarán los días 11 y 12 de septiembre por el casco histórico abulense. Aún hay plazas disponibles para la vista del viernes, a las 22 horas.

Partirá del jardín de San Vicente y la inscripción debe realizarse en el Centro de Recepción de Visitantes.

En cuanto a la apertura nocturna y gratuita de monumentos, los días 11 y 12, entre las 21 horas y la medianoche, se podrán visitar la muralla de Ávila y los palacios de Superunda y Verdugo; también la ermita del Humilladero, que, además, acogerá el 12 de septiembre, a las 21.30 horas, un concierto de música antigua del Quinteto Elrond, con entrada libre hasta completar el aforo.

A estos espacios, se sumará, también el 12 de septiembre, el espacio de las Bóvedas del Carmen, mientras que el sábado 12 de septiembre, desde las 20 horas y hasta la medianoche, se podrá visitar el Museo de Ávila.

Entre las 21.00 y las 23.00 horas, el convento de San José - Las Madres, la catedral, el Real Monasterio de Santo Tomás y la basílica de La Santa; y, entre las 21 horas y la medianoche, el palacio de Polentinos.

Estas visitas se completarán con los recorridos turísticos que, entre las 21 y las 23 horas, ofrecerán tanto el tranvía turístico como el tuk tuk el 12de septiembre.

Toda la información sobre esta cita se encuentra disponible en la web https://lanochedelpatrimonio.com

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

La agenda de actividades de los próximos días incluye también dos citas medioambientales con entrada gratuita.

La primera de ellas será una observación astronómica mañana jueves 10 de septiembre, a las 22 horas, en el Centro Medioambiental San Nicolás, que se realizará de la mano del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA).

En ella, los participantes podrán acercarse a los elementos del cielo que se pueden ver a simple vista y también realizar una observación, apoyados en telescopios astronómicos para conocer los distintos elementos del cielo profundo.

La segunda actividad, el sábado 12 de septiembre, será un taller de rastreo de fauna que se desarrollará durante toda la jornada en el centro medioambiental.

En él, los participantes podrán conocer las características generales de las huellas y rastros de los animales más frecuentes del entorno, la forma de interpretarlos, como obtener esas huellas en escayola, etcétera.

También se trabajará sobre otro tipo de indicios, como plumas, egagrópilas o excrementos.

El taller se realizará de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas y para participar es necesario inscribirse, de forma gratuita, enviando un correo electrónico a cmasannicolas@ayuntavila.com Talleres juveniles y literatura En cuanto a los talleres juveniles que organiza el Ayuntamiento de Ávila, el viernes 11 de septiembre, en la Cruyff Court, habrá una cita deportiva que permitirá a los participantes mejorar sus habilidades en fútbol.

Será a partir de las 19.30 horas y este taller ofrecerá, una segunda sesión el 18 de septiembre.

Comienzan, además, las actividades de apoyo a los estudiantes, con un taller de intercambio de idiomas inglés - español.

Los mayores de 18 años son los destinatarios de esta iniciativa que se realizará los días 12 y 26 de septiembre, 10 y 24 de octubre, 7 y 21 de noviembre y 12 de diciembre, en el Espacio Joven Alberto Pindado. Las inscripciones pueden realizarse en estas mismas instalaciones.

Para los jóvenes de diez a 14 años, por su parte, continúa el taller de técnicas de estudio que se imparte en La Casa de las Ideas.

Habrá sesiones los días 15 y 22 de septiembre, a las 18.00 horas.