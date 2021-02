Noemí Otero: "El Centro Logístico era el proyecto para Segovia para las próximas décadas, y lo hemos perdido"

SEGOVIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, ha considerado que la decisión tomada por el Ministerio de Justicia de instalar la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba es una decepción para la ciudad, ya que pierde un proyecto "para las próximas décadas".

Noemí Otero ha insistido que la decisión de llevar la Base Logística del Ejército de Tierra a Córdoba es una decepción, ya que esto hubiera supuesto la creación de 1.600 empleos directos y todos los empleos indirectos que ello conlleva; pero no sólo eso, ya que también acarrea la pérdida de la Base Mixta de Segovia que da trabajo a 300 personas.

Según declaraciones de la portavoz de Ciudadanos en una entrevista concedida a Europa Press, esta decepción tiene "nombres propios y apellidos", sumado a una nefasta gestión. "El Centro Logístico era el proyecto para la ciudad para las próximas décadas, y lo hemos perdido", ha afirmado la portavoz de Cs.

Noemí Otero ha manifestado que la ciudad lleva un año con el proyecto del Centro Logístico "en boca de todos" y que Ciudadanos se ha interesado a menudo por el estado de las negociaciones, y ha recordado que solicitó a la alcaldesa que pidiera una reunión con la ministra de Defensa.

La diputada ha acusado a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero; al secretario provincial del PSOE y diputado nacional en el Congreso, José Luis Aceves; y al secretario local de la agrupación socialista y CEO de Enisa, José Bayon, altos cargos segovianos que, según Noemí, presumen de tener influencia y grandes contactos pero que "a la hora de la verdad no han pensado en su tierra ni en la forma de progresar de la ciudad, una ciudad en la que no hay industria y ahora tampoco hay turismo".

"Hemos desperdiciado una gran oportunidad, no porque no se nos haya adjudicado, sino porque ni siquiera hemos peleado porque se nos adjudicase", resalta Noemí.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE CLARA LUQUERO

El grupo Ciudadanos en Segovia ha apoyado la rendición de cuentas que el Partido Popular ha solicitado a Clara Luquero en una Comisión Extraordinaria de Hacienda.

La portavoz ha criticado que, desde 2019, año en el que Clara Luquero dio comienzo su actual mandato no se ha sido transparente en la gestión llevada a cabo por el Ayuntamiento de Segovia.

Por ello, Ciudadanos ha solicitado por escrito al Ministerio de Defensa que se remitieran todos los documentos relacionados con la presentación de Segovia como ciudad para ubicar en Centro Logístico que al Ayuntamiento ha registrado en el Ministerio, tanto el proyecto, las peticiones de reuniones y la solicitud de información del estado de las negociaciones.

Desde el partido han afirmado que prevén que no les llegará ningún documento debido a que consideran que no existe ningún documento registrado por parte del Ayuntamiento.

"NO SIRVEN LAS EXCUSAS"

Noemí Otero ha considerado que, a pesar de que Segovia no contara con el presupuesto íntegro para destinar al proyecto, se podían haber destinado una parte de los 6 millones de euros de remanente de tesorería extra, con los que a priori la ciudad de Segovia no contaba.

Un dinero, que según ha afirmado la portavoz, podría haber financiado una parte del proyecto.

"No ha habido voluntad de hacer un proyecto para postular a la ciudad, no ha habido voluntad de plantear alternativas, no ha habido voluntad de reunir a los partidos políticos ni a los agentes sociales y económicos; es decir, no ha habido ganas de crear un sentimiento de trabajo para todos para conseguir que la Base Logística llegara a la ciudad" ha recriminado Noemí Otero.

La portavoz ha afirmado que la persona que debería haber liderado el proyecto es la alcaldesa de Segovia porque es la representante principal de la ciudad.

"Es ella quien debería haber llamado a la puerta de la Diputación de Segovia y a la puerta de la Junta de Castilla y León para recabar apoyos, no al revés", ha reprochado Otero.