Una nueva agresión sexual se suma a la sufrida por una menor a manos de un grupo de jóvenes en Miranda

BURGOS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que hay que sumar una nueva agresión sexual en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro que se añade a la registrada en la jornada del pasado viernes, 5 de diciembre, a una menor de edad, quien fue agredida por un grupo de jóvenes .

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, la nueva presunta agresión se produjo en parecidas circunstancias a la que se produjo el pasado viernes, aunque en este caso los hechos se se remontan al 12 de octubre, por lo que la Policía Judicial de Miranda de Ebro está realizando las investigaciones pertinentes en el entorno del centro educativo, las familia y los grupos de personas relacionadas con la menor.

Según las fuentes consultadas, la agresión a esta menor se produjo en un parque "muy céntrico" de la ciudad del Ebro.

El caso está denunciado y se encuentra en el Juzgado de Menores. Sin embargo, al tratarse de menores, en algunos casos de edad "no imputable", serán los magistrados que se encargan del caso de conducir las diligencias.