Nueva campaña de bonos de comercio en Valladolid: fechas, descuentos y una 'ruleta de las flores'

Presentación de la campaña de bonos de Comercio Próximo en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 comercios participan a partir de este 15 de abril y hasta finales de mayo en una nueva edición de la campaña de bonos de descuento en la que se pondrán a disposición de los clientes en la web https://www.valladolidcomercioproximo.es/ 2.280 bonos de 10 euros cada miércoles para aplicar en compras a partir de 30 euros.

La campaña se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de la ciudad en un acto en el que han participado el Concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín; la vicepresidenta de Avadeco, Ana Rey Núñez; el presidente de FECOSVA, Jesús Herreras Revuelta; el tesorero de la Cámara de Comercio de Valladolid, Jorge Valentín-Gamazo y el director de Área de Valladolid de Unicaja, Iván San Segundo Ballesteros.

La campaña 'Tu Bono Próximo-Primavera', que como ha precisado el concejal de Comercio, se ha retrasado unas semanas con respecto a años anteriores debido a las fechas de la Semana Santa, arranca este miércoles 15 de abril y pondrá a disposición cada semana, hasta el 20 de mayo, 2.280 bonos "con el objetivo de apoyar y revitalizar las ventas en el pequeño comercio de la ciudad".

Se trata de una iniciativa financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, que aporta 200.000 euros, en el marco del Convenio con Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio de Valladolid para el fomento y modernización del comercio minorista de proximidad.

Todos los representantes de los comerciantes presentes este lunes han coincidido en destacar la buena acogida de la campaña entre los establecimientos, pues como ha subrayado Jesús Herreras "no es fácil encontrar herramientas efectivas" en el comercio y ésta ha resultado ser una iniciativa "muy beneficiosa para el comercio de proximidad".

Ana Rey ha recordado que la campaña de bonos del comercio de proximidad se puso en marcha en Valladolid "de manera pionera" en la época de la pandemia y desde entonces ha sido "una de las campañas que más éxito ha tenido" en el comercio de la ciudad, ya que en cada edición se suman nuevos establecimientos.

En este sentido, el concejal Víctor Martín ha destacado que 'Tu bono próximo' no sólo se logra que los establecimientos aumenten sus ventas durante este período, sino que entren en los comercios "nuevos clientes que de otra manera no habrían entrado" y así tengan la oportunidad de conocer tiendas, la "experiencia de compra" y el "trato y producto de calidad" para, quizás, convertirse en "clientes habituales".

LOS MIÉRCOLES A LAS 9.00 HORAS

Como habitualmente, los bonos saldrán a disposición de los clientes interesados a las 9.00 horas de los miércoles comprendidos entre este 15 de abril y el 20 de mayo a razón de 2.820 cada día --en total 16.920--. Tendrán un valor cada uno de 10 euros y cada usuario registrado en la web valladolidcomercioproximo.es podrá descargarse dos bonos a la semana.

Una vez descargado el bono, los usuarios dispondrán de 72 horas para realizar sus compras. Si no lo hicieran en este tiempo, el bono pasará a estar de nuevo disponible, con el fin de evitar la pérdida de estos.

LA CAMPAÑA SALE A LA CALLE EL 8 Y 9 DE MAYO.

En esta ocasión, se realizará una promoción especial ligada a la campaña de primavera de Bono Próximo, denominada 'De compras por Valladolid esta primavera', con animaciones comerciales en diferentes zonas de la ciudad los días 8 y 9 de mayo y con una 'Ruleta de las flores' en la que las personas que presenten un tique de al menos 10 euros consumido entre los días 4 y 9 de mayo en alguno de los 700 establecimientos participantes podrán jugar a la ruleta y ganar bonos de 10 euros de la campaña bono próximo, con las mismas condiciones de los que se ofrecen en la web.

De esta manera, se repartirán otros 580 cupones para sumar la cifra total de 17.500 en la campaña.

Los bonos repartidos en estas animaciones caducarán el día 14 de mayo, no serán nominativos y se emitirán en formato papel.

Además, los comercios que estén en calles peatonales de la ciudad sacarán el viernes 8 y el sábado 9 de mayo, su producto a la calle.

Las animaciones comerciales se realizarán en la zona de Teresa Gil y San Felipe Neri el viernes 8 de 18.00 a 20.00 horas; en Mantería-San Andrés el sábado 9, de 11.00 a 14.00 horas; y en la plaza Santa Ana el sábado 9, de 18.00 a 20.00 horas.

Como han recordado en la presentación, los bonos que no se canjean, caducan y vuelven a ser incorporados al stock, por lo tanto, a pesar de que la última fecha 'oficial' de lanzamiento de bonos es el 20 de mayo --estos cupones se podrán descargar hasta el día 23--, al pasar los tres días de plazo los que no se hayan consumido volverán a estar disponible y ser válidos para obtener un descuento.

Los bonos incluyen la fecha límite para su consumo y están asociados al DNI del usuario, que deberá ser mostrado junto con el bono en el momento de efectuar la compra.

Para acceder a los bonos es plataforma www.valladolidcomercioproximo.es necesario registrarse en la Se podrá canjear los bonos en todos los comercios que participen en la campaña, pudiendo hacer uso de un bono para compras superiores a 30 euros y de dos bonos, si la compra supera los 70 euros.

Unicaja Banco en Valladolid colaborará en la campaña como entidad financiera de gestión y su representante, Iván San Segundo, ha agradecido este tipo de iniciativas pues en una época de "incertidumbre" aportan la "certeza de que este tipo de entidades hacen posible acceder a productos de calidad y cercano".