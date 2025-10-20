La nueva Uvad de León comenzará a funcionar en junio de 2026 tras invertir 6 millones de euros

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita las obras de construcción de la nueva Uvad de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 20 EUROPA PRESS)

La nueva Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad (Uvad) de León estará terminada entre finales de 2025 y comienzos de 2026 y comenzará a funcionar unos meses después, previsiblemente en el mes de junio, tras invertir una cuantía de seis millones de euros.

Así lo ha manifestado este lunes la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha visitado las obras de construcción del inmueble que albergará todos los servicios que se prestan actualmente en las dependencias de la plaza de Colón y en la calle José Aguado.

La futura sede de la Uvad se ubicará en la calle Juan Pablo II, en la zona de La Lastra de la capital leonesa, en una parcela de 5.300 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de León. En la nueva Uvad se prestarán los servicios de atención a personas con discapacidad (información, orientación y asesoramiento); valoración; reconocimiento; declaración y clasificación del grado de discapacidad; valoración de la situación de dependencia y atención temprana, dirigido a niños con discapacidad menores de seis años.

La inversión total de la Junta asciende a 6.113.000 euros, de los cuales 5.445.000 euros equivalen al coste de la obra en sí, mientras que la cuantía restante se distribuye entre los 400.000 euros del equipamiento y los 268.000 euros de la redacción del proyecto.

Durante la visita, Isabel Blanco ha explicado que la construcción de la nueva Uvad responde al compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con la mejora de la atención de las personas con discapacidad de la Comunidad en general y de León en particular.

Además, ha destacado que la Administración autonómica apuesta por una atención "centrada en la persona", integral y personalizada de acuerdo con sus necesidades y preferencias, próxima a su entorno familiar y que garantice el desarrollo de su proyecto de vida a través del fomento de su autonomía.

La plantilla de la actual Uvad (dividida en dos espacios) está integrada por 42 trabajadores, de los que 29 tienen un perfil técnico (fisioterapeuta, psicólogo, logopeda o trabajador social). Todos ellos se trasladarán al futuro centro.

CONSTRUCCIÓN.

La edificación de la nueva Unidad de Valoración mejorará las condiciones en las que se prestan los servicios, perfeccionará la accesibilidad y, además, será un inmueble energéticamente sostenible y con un diseño flexible que facilite tanto ampliaciones futuras como la adaptación a necesidades que puedan surgir con el tiempo.

En lo que respecta a la eficiencia energética, se han instalado aislamientos, cristales especiales de baja emisividad para evitar pérdidas de calor y sistemas de control de la radiación social, con un suministro procedente de biomasa y paneles fotovoltaicos.

Estará compuesto por una planta baja en la que se ubicará el ala de valoración, conformada por cuatro módulos; salas de espera y despachos para el psicólogo, el trabajador social y el personal sanitario. También estará en esta planta el ala de atención temprana, diseñada estéticamente para niños, que integrarán tres salas grandes y cuatro medianas; taller de moldes; despachos; sala de lactancia y estancia de acogida.

Por su parte, la primera planta queda reservada para la dirección y el resto de las dependencias administrativas. Además del inmueble se habilitarán 33 plazas de aparcamiento (dos de ellas con puntos de recarga eléctrica y otras dos adaptadas), así como con un área ajardinada y arbolada.

La nueva Uvad dispondrá de un equipamiento adaptado y funcional y se apoyará en tecnología moderna, especialmente en lo que respecta al área de atención temprana.

SERVICIO ESPECIALIZADO ESENCIAL.

Las denominadas Uvad constituyen la puerta de acceso de las personas con discapacidad y en situación de dependencia a las prestaciones y los servicios de la Junta, ya que en estos espacios los usuarios reciben orientación personalizada y los profesionales coordinan y planifican una atención integral. Además, una parte "clave" es la atención temprana, con la que se pretende dar respuesta rápida a las necesidades de los niños que presentan algún trastorno o tienen riesgo de padecerlo.

Isabel Blanco ha recordado que el pasado año la Uvad de León atendió a 324 menores, mientras que se realizaron 4.231 valoraciones de discapacidad. Además, se efectuaron 8.733 intervenciones relacionadas con información y asesoramiento o a través del programa individual de recuperación e integración y se llevaron a cabo 1.200 valoraciones de dependencia, a lo que hay que sumar las 920 actuaciones para gestionar las solicitudes de acceso a plazas en centros para personas con discapacidad.

PONFERRADA.

La Unidad de Valoración de León se complementa con la de Ponferrada, con las que se cubre toda la provincia leonesa al acercar los servicios a los ciudadanos de la Comarca del Bierzo y así evitar desplazamientos. La Uvad berciana se puso en marcha en 2020 y está ubicada en el centro de día de Ponferrada.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades intervino para acondicionar el inmueble y adaptar la tercera planta, donde trabajan un trabajador social, un psicólogo, un terapeuta ocupacional y un ordenanza.

OTRAS ACTUACIONES EN LA PROVINCIA.

Además de los seis millones de euros de la nueva Uvad de León, la Junta de Castilla y León ha invertido 2,85 millones de euros en la reforma de tres centros residenciales de la provincia, tres para personas mayores y uno de protección de menores.

En la Residencia 'Armunia' se han reconvertido plazas para personas válidas en espacios para usuarios con dependencia, así como la progresiva adaptación del centro al modelo de unidades de convivencia. La última intervención que se va a realizar consiste en la implantación de este modelo en la primera planta, así como la renovación de la cocina y la mejora de la envolvente térmica, con un coste de 1,15 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation-EU.

Además, en la Residencia de Personas Mayores de Ponferrada se han reparado las cubiertas, se han cambiado las escaleras de emergencias y se van a sustituir todas las ventanas, con un presupuesto total de 900.000 euros financiados con fondos propios. También se ha realizado un proceso de reparación y rehabilitación de la Residencia de Personas Mayores de Villablino por un importe de 300.000 euros sufragados con presupuesto propio y fondos europeos.

Por último, se ha abordado la adaptación del centro residencial de protección de menores 'Suero de Quiñones' de León al nuevo modelo de atención basado en los estándares actuales de acogimiento residencial, con una inversión de 150.000 euros financiados con fondos Next Generation-EU.