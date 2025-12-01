Nuevas periciales descartan irregularidades en las operaciones de Iberdrola con San Cayetano y Villardefrades

Dos peritos propuestos por Ibercyl, filial de Iberdrola--últimos por la derecha--validan las operaciones de la hidroeléctrica con Grupo San Cayetano y con Villardefrades Eólica. - EUROPA PRESS

Nuevas periciales propuestas por las defensas en el juicio por la denominada 'trama eólica' han vuelto a dar carta de naturaleza a las distintas operaciones que Iberdrola realizó entre los años 2004 y 2007 para la promoción de parques eólicos con las sociedades locales Energía Global Castellana, participada por el industrial Alberto Esgueva, y Villardefrades Eólica, en la que entró el también empresario Andrés Martín de Paz, tras sostener que la recompra por la hidroeléctrica a sus 'partners' de sus acciones tras desembolsar 47,1 millones y 4,2 millones de euros, respectivamente, "tenía todo el sentido" y se hizo a un "precio de mercado", a razón de más de 240.000 euros por megavatio en el primer caso y cerca de 208.000 euros en el segundo..

Al igual de lo que ocurriera el pasado día 26 de noviembre, en la que compareció un perito a propuesta de Iberdrola, en esta ocasión los peritos que han intervenido en nombre de dos de sus filiales, Ibercyl y Biovent, han vuelto a validar el proceso de asociación tanto con el Grupo San Cayetano, a través de la sociedad vehículo Energía Global Castellana, como con el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, en este caso mediante la constitución de Villardefrades Eólica, al apuntar que la búsqueda de empresarios locales para la promoción de parques eólicos era algo usual tanto en Castilla y León como en otras CCAA y que de esta forma la hidroeléctrica conseguía un mayor conocimiento del terreno y veía facilitadas también la obtención de autorizaciones y permisos.

"Es lógico que Iberdrola, que aportaba su conocimiento del sector energético, se asociara con empresas que nada tuvieran que ver con la energía eólica, pues de lo contrario sería dar entrada en su negocio a un competidor", han advertido los peritos, quienes, en declaraciones recogidas por Europa Press, han añadido que la asociación analizada de Ibercyl con los dos empresarios locales responde a la misma operativa alcanzada con otros industriales y a lo observado por parte de otras grandes compañías.

En su informe, los expertos también ha rechazado el 'pelotazo' que los dos socios locales habrían obtenido tras vender sus participaciones a Ibercyl, en el caso de Alberto Esgueva, de San Cayetano Wind, un total de 47,1 millones de euros por la reventa del 40% de sus participaciones en Energía Global Castellana que le habían costado 24.000 euros. En cuanto a Andrés Martín de Paz, el 20% por ciento de las suyas en Villardefrades Eólica se transformaron en 4.200.000 euros, pese a que este último hubiera aportado 600 euros en el momento de constitución inicial de la sociedad.

Respecto de la relación entre Ibercyl y San Cayetano, los dos expertos han analizado el acuerdo marco suscrito entre ambas partes el 1 de diciembre de 2004 para la promoción de parques eólicos, así como el préstamo de 2 millones que el segundo de ambos socios recibió del primero el 20 de enero de 2005 para labores de promoción, el contrato de prestación de servicios del 10 de marzo del mismo año--se establecía una prima por megavatio conseguido--y, finalmente, la operación de compra-venta de participaciones alcanzada el 15 de febrero de 2007, y en todos los casos insisten en que no han observado nada raro, "ninguna simulación y revelan la voluntad inequívoca de permanencia del socio local en el negocio".

En cuanto a la reventa de acciones de San Cayetano a Ibercyl, la han justificado en el hecho de que llegó un momento en el que la primera de ambas partes estaba obligada a financiar parte de los 450 millones que Iberdrola pretendía invertir en las distintas operaciones, coincidiendo tal situación en un contexto en el que se produjo una importante restricción de los créditos bancarios.

LA SALIDA A BOLSA DE IBERDROLA

"Tiene todo el sentido esa operación porque San Cayetano no podía afrontar esas inversiones y se vio obligada a vender, mientras que Iberdrola también estaba interesada en la compra de esas acciones porque se disponía a salir a bolsa--lo hizo el 13 de diciembre de 2007--y necesitaba incorporar a su cartera el mayor número de megavatios", han manifestado los peritos propuestos por Ibercyl, que también han calificado de "a precio de mercado" los 47,1 millones obtenidos por San Cayetano Wind. "Es cierto que las acciones le costaron 24.000 euros, pero esa comparación no es válida porque no hay que olvidar que al incorporarse a la sociedad asumió también durante cinco años el 40 por ciento de la deuda", han matizado.

La misma valoración la han extendido al negocio entablado entre Ibercyl y el empresario vallisoletano Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes de la Junta, a través de la constitución de la sociedad Villardefrades Eólica para la construcción de distintos parques que, en principio, iban a quedar emplazados en un terreno que aportaba el socio local para un periodo de 30 años. A los 600 euros de aportación inicial a la sociedad por parte de Martín de Paz, se sumarían en 2006 otros 357.000 euros, respecto del 1,7 millones de ampliación global realizada por ambas partes.

Sin embargo, al igual de lo acontecido en la anterior relación analizada, en abril de 2007 Ibercyl recompró al empresario encausado el 20 por ciento de sus acciones por más de 4.200.000 euros, operación que los peritos han justificado también en el hecho de que el industrial contaba con problemas para continuar con la promoción de esos parques, ya que se requería de una inversión global de 125 millones de euros.

"El señor Martín de Paz no podía entrar con más financiación y por eso se justifica la venta de sus participaciones, pero también tiene sentido que Ibercyl, envuelta en esa citada salida a bolsa, viera con muy buenos ojos comprar los 98 megavatios que pretendía promover Villardefrades Eólica e incorporarlos a su cartera", han declarado los expertos, que, al igual que en la recompra de participaciones de San Cayetano Wind por parte de Ibercyl, dictaminan que lo percibido por el exalto cargo de la Junta por sus acciones mantiene la misma dinámica e incluso está por debajo de lo obtenido por Alberto Esgueva.

Idéntico discurso han seguido a posteriori otros dos peritos que han comparecido a propuesta de Biovent, otra de las filiales de Iberdrola, entre ellos Pedro Luis Marín Uribe, quien llegó a ocupar entre los años 2008 y 2011 el puesto de secretario de Estado de Energía, en el sentido de que los dos han justificado que las grandes compañías se asociaran con empresarios de la zona, en el marco del objetivo de las distintas administraciones en toda España y Europa de generar beneficios en el mundo local, fundamentalmente los territorios menos favorecidos, y que la tramitación administrativa de los proyectos analizados tuvo un "rango razonable". También han validado las operaciones que Iberdrola cerró con socios locales para la promoción de los parques y la posterior recompra de sus acciones a "precio de mercado".