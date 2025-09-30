Nuevo desprendimiento en el puente sobre la N-110 en San Esteban de Gormaz (Soria)

SORIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo desprendimiento ha afectado este martes al puente sobre la N-110 en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz en lo que es el tercer incidente de este tipo en pocos meses. En esta ocasión, el suceso ha ocurrido en una de las esquinas del puente que colinda con la Avenida Valladolid mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en el canal.

Según ha informado el alcalde, Daniel García, los operarios estaban vaciando el agua del canal para reparar y compactar los muros de gaviones situados bajo las aceras y parece que la presión del agua mantenía la estabilidad de la estructura y su vaciado provocó el derrumbe de parte de la acera y del muro de gaviones.

Tras una inspección con técnicos, se ha observado que una parte del trazado del puente antiguo no fue compactada correctamente, lo que ha provocado que la barbacana y la acera presenten una "inclinación importante".

El alcalde ha reiterado la urgencia de sus reivindicaciones y ha considerado que este incidente les da "la razón" tras lo que ha exigido al Gobierno de España, como administración competente, que inicie el proyecto de una "variante definitiva" para la N-110 y consigne la "partida presupuestaria necesaria".

Mientras tanto, ha solicitado un puente alternativo para garantizar que los vecinos "no vean privados sus derechos fundamentales de acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación, el ocio y la cultura, que se encuentran al otro lado del puente". El regidor ha recordado el impacto que un corte del puente tiene no solo para los vecinos y empresas de San Esteban de Gormaz, sino para toda la comarca y la provincia de Soria.