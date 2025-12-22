El nuevo edificio que ampliará el Hospital de Segovia se licitará en 2026 con un presupuesto de 44 millones

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, con el gerente de Asistencia Primaria de Segovia, Luis Gómez Fuentes, en la entrada del actual Complejo Hospitalario de Segovia - EUROPA PRESS

SEGOVIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El edificio de ampliación del Complejo Asistencial Univesitario de Segovia se licitará para el estudio de ejecución y el posterior de inicio de obras a lo largo de 2026 con un presupuesto inicial del proyecto superior a 44 millones de euros.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado los detalles arquitectónicos del proyecto, que se ha diseñado como edificio ambulatorio del Complejo Asistencial Universitario de Segovia, con una extensión de 12.200 metros cuadrados, que albergará 280 nuevos espacios asistenciales, con 56 consultas y gabinetes y once puestos (ampliables a 19) de Hospital de Día, además de la unidad satélite de Radioterapia y áreas de administración y logística.

"Esta nueva infraestructura hospitalaria permitirá ofrecer a los segovianos más y mejores servicios, liberando espacios en el actual complejo, que serán destinados al incremento del bloque quirúrgico, del área de diagnóstico por imagen, hospitalización de media y larga estancia, y usos asistenciales necesarios en el futuro", ha señalado el consejero.

El proyecto está ubicado en una parcela de 27.619 metros cuadrados aneja al hospital actual y se ha diseñado teniendo en cuenta "las condiciones normativas de protección de vistas de la ciudad de Segovia", ha relatado el ingeniero técnico de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras sanitarias, responsable del proyecto, Álvaro Guijarro, quien ha recordado que "el Hospital se sitúa en un paraje de gran visibilidad paisajística cuyo entorno se encuentra altamente protegido en relación con el patrimonio cultural de la ciudad".

Por su parte, el consejero de Sanidad ha remarcado que el Hospital de Segovia "aglutina en un único solar diferentes edificaciones construidas a lo largo de los años y la limitación del suelo de uso sanitario y la carencia de otros centros hospitalarios han dificultado históricamente el desarrollo de nuevas unidades asistenciales".

El objetivo de la Junta de Castilla y León es, según Vázquez, "la creación de un nuevo edificio para servicios ambulatorios que resuelva la carencia de espacios en las distintas especialidades y que permita unificar la actividad que no necesita ingreso".

Para lanzar el proyecto se ha desarrollado el Plan Regional para la ampliación del complejo asistencial y educativo de 2022, y se ha considerado la normativa urbanística de la ciudad, que han creado una oportunidad al incorporar una parcela de 27.000 metros cuadrados contigua al hospital.

FUNCIONALIDAD

El criterio para el nuevo edificio de la ampliación es que se sitúen allí las especialidades que ya están en funcionamiento en el edificio actual de consultas, y las externas, y que se unifiquen en un solo lugar. Esto liberará liberará espacios en el edificio principal para otros usos o necesidades.

En la presentación del proyecto, el técnico Álvaro Guijarro ha subrayado de forma principal que "la estética del edificio se haya resuelto con una imagen homogénea, sencilla y abierta, que no entra en conflicto con el hospital actual".

Además, se ha tenido en cuenta "aprovechar las vistas hacia la ciudad al máximo, para que los pacientes tengan esa perspectiva en su visita clínica, y cuidar también las vistas que recibe la ciudad del edificio, para lo que se han proyectado cubiertas verdes y limitación de alturas".

En el diseño del edificio se aprovechará la oportunidad que presenta la nueva parcela de las vistas privilegiadas hacia la ciudad, que disfrutarán los pacientes en consultas y en las salas de tratamientos de los hospitales de día. A ello se suman patios ajardinados y numerosos paramentos acristalados en todos los trayectos, con la idea de transmitir la integración de arquitectura y naturaleza.

Los arquitectos han apostado por ubicar el edificio en la zona central y más próxima al edificio existente, y han diseñado una gran plataforma que funciona como una plaza ajardinada que integra el nuevo edificio con el existente y canaliza los tránsitos peatonales.

En el nuevo edificio se plantea la instalación del tratamiento ambulatorio del hospital de día y la unidad de radioterapia, con accesos específicos para extracciones y aparcamiento posterior, y un apasarela directa al hospital existente. También habrá espacios de logística, almacenes y adminsitración.

En cuanto a mejoras energéticas, el proyecto prevé conectar las redes de calor y frío del nuevo bloque con el hospital, con la red de calor de biomasa renovable y un parque fotovoltaico para autoconsumo.

La previsión de la Gerencia Regional de Salud es licitar las obras en 2026, tan pronto se cuente con el proyecto de ejecución, dentro del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025 de la Junta de Castilla y León.